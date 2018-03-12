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(Görüntülü Haber) Erdoğan'ın şiirini okuduğu öğretim görevlisi: Gurur duydum

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Ak Parti Bolu İl Kongresi'nde okuduğu ‘Vatan Duası' şiirini yazan Muhammed Avşar, gurur duyduğunu söyledi

12 Mart 2018 22:47

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dün Ak Parti Bolu İl Kongresi\'nde okuduğu ‘Vatan Duası\' şiirini yazan Muhammed Avşar, gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bolu\'da, partisinin il kongresinde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar tarafından yazılan \'Vatan Duası\' adlı şiirden iki kıta okudu. Öğretim görevlisi Avşar, şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın okuduğunu duyduğunda çok şaşırdığını ve gurur duyduğunu belirtti. Avşar, \'\'Tabii ki bu gurur şahsım adına değil vatanımız, milletimiz ve bayrağımız adına bir gurur. Cumhurbaşkanımızın şiiri okumasının ardından dünden beri çok arayan oldu, tebrik eden insanlar oldu. Bundan mutluluk ve gurur duyduk. Şiir bizim olmaktan çıktı, milletin oldu. Bundan dolayı gururluyuz\'\' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 2008\'de Kuzey Irak\'a düzenlediği \'Güneş Harekâtı\' sırasında \'Vatan Duası\' şiirini yazdığını söyleyen Avşar, \'\'Bizler, aile olarak anne ve babamız, her şehit haberinde gözyaşı döken insanlarız. Kim olduğu önemli değil adı şehit olduktan sonra. 2008 yılında şehitlerimizin arkasından gözyaşları içerisinde yazmış olduğum bir şiir\'\' diye konuştu.

Şiirin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okunan 5 ve 6\'ncı kıtaları şöyle:

\'\'Fitneye fesada uğratma bizi/ Arşa kadar yücelt dirliğimizi/ Bozdurma haine birliğimizi/ Bu cennet vatanını böldürme Ya Rab.

Yüzümüz ak olsun, kara düşürme/Vatanımı koru zora düşürme/Ana yüreğini kora düşürme/Gülleri dalında soldurma Ya Rab.\'\'

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