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(Görüntülü Haber) Erdoğan'a suikast davasında reddi hakim talebine ret

Taylan YILDIRIM- Cavit YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ce

21 Ağustos 2017 14:51

Taylan YILDIRIM- Cavit YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına iki günlük aradan sonra devam edildi. Duruşmada darbeci sanık askerlerden Ali Sarıbey, reddi hakim talebinde bulundu. Bazı sanıklar da savunma içini süre istedi. Bu durumun yargılamayı uzatmaya dönük çabalar olarak değerlendiren mahkeme heyeti, talepleri reddetti. Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak sanık askerlerden Ali Sarıbey, reddi hakim talebinde bulundu. Bazı sanık askerler de savunma için ek süre istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, bu başvuruların yargılamayı uzatmaya dönük çabalar olduğu için reddedilmesini talep etti. Duruşmaya kısa ara veren mahkeme heyeti adına Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, açıklama yaptı. Emirşah Baytoğ, \"Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün\'ün şehit polis memurları Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker\'in ne zaman hastaneye götürüldükleri, müdahale edildiklerine yönelik açıklaması, ek bir müteala değildir. Bu nedenle sanıkların savunma için ek süre isteme talebini reddediyoruz\" dedi. Emirşah Baştoğ, ayrıca Ali Sarıbey\'in reddi hakim talebinin de yargılamayı uzatmaya dönük bir çaba olarak değerlendirdikleri için reddettiklerini ifade etti.

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