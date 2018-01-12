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(Görüntülü Haber) Erdoğan: YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik (4)

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135

12 Ocak 2018 19:32

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı\'nda konuştu.



Doktoradan doğrudan doçentliğe geçiş konusuna değinen Erdoğan, \" YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz\" dedi.



FETÖ konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz  zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya\'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur\" diye konuştu.

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