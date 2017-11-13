(Görüntülü Haber) Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı

Soçi, 13 Kasım, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı. Erdoğan, yoğun görüşme trafiğinin iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğine vurgu yaptı. .





İkili ilişkilerin geleceğe yönelik güveni arttırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki ülkenin dayanışması geleceğe yönelik güveni arttırıyor” dedi. Erdoğan:





\"Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişimiz, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.





Putin ise, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin tümüyle normale döndüğünü vurguladı. “Ticaret hacmimiz 8 ayda yüzde 30’dan fazla arttı” dedi. Rusya lideri, iki ülke Suriye de dahil bütün konularda beraber çalıştığının altını çizdi.