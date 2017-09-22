(Görüntülü Haber) Erdoğan ve Korkmaz'dan Bodrum MHP'ye ziyaret

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Bodrum İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Korkmaz, Muğla\'da MHP üyesi 10 bin kişinin değil de 88 kişinin istifa ettiğini söyledi.



MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ile MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret etti. MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ve birçok partilinin de katıldığı ziyarette, Erdem ve Korkmaz gündeme dair açıklamalarda bulundu. MHP Bodrum İlçe Başkanı Sancar, \"Bugün burada sayın Milletvekilimiz ve MYK üyemiz sayın Mehmet Erdoğan partimizi ziyaret edip gündem ve yeni gelişmeler hakkında bizleri bilgilendiriyor. Daha sonra da kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret edeceğiz\" dedi.



\"ÜLKÜCÜLER SANA HAKKINI HELAL ETMİYOR\"



Milliyetçi Hareket Partisi ne zaman bir yükselişe geçse ve bir ivme kazanmaya başlasa parti içindeki işbirlikçilerin, dışındaki işbirlikçiler ile beraber olup, partiyi bölüp, dağıtıp, parçalama isteği duyduklarını belirten İl Başkanı Mehmet Korkmaz, \"Bugünlerde gördüğünüzü bizler 1980 öncesi de gördük ve biliyoruz. 80\'den sonraki bölümde, 90\'larda, 92\'lerde de gördük. Eski bir milletvekilimiz vardı, Metin Ergün. Metin Ergün Bey ilçe ilçe gezmeye başladı. Mağdur olduğunu dile getirerek, ilçelerimizde ulaşabildiği her üyemize acitasyon yaparak herkesi istifaya davet ediyor. Herkese ‘Hakkımı helal etmem\', diyormuş. Hak varsa, Milliyetçi Hareket Partisi\'ndeki ülkücüler sana hakkını helal etmiyor\" diye konuştu.



Muğla\'daki MHP\'lilerin istifaları hakkında gazete ve televizyonlarda çıkan haberlere ilişkin de konuşan Korkmaz, \"Önce 897 kişi istifa etti diye çıktı. Sonra 900\'lere çıktı, sonra 5 bin kişi dediler. Dün de 10 bin kişiye çıktı. 10 bin üyemiz istifa etmiş. İlçe Seçim Kurulu\'ndan aldığımız bilgi, yazılı açıklamaya göre 112 kişi istifa etmiş. Bu 112 kişinin içinde de sadece 49 kişisi bize üye. Bodrum\'da istifa eden arkadaş yok, Yatağan\'da 6 kişi, Kavaklıdere\'de yok, Menteşe\'de 7 kişi, Marmaris\'te 6 kişi, Ula\'da 1 kişi, Köyceğiz\'de 17 kişi, onun da 8 tanesi bize üye, diğerleri üye değil. Ortaca\'da 19 kişi, toplam 88 kişi bizden üye olup da istifa eden. Milliyetçi Hareket Partisi bazı ülkücü arkadaşlarımızın dediği gibi, hiçbir zaman Türk ve İslam sentezinden ayrılmayanların yeridir. Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi\'dir\" dedi.



\'MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TÜRKİYE\'Yİ YÖNETMEYE TALİPTİR\'



MHP\'nin duruşunu anlayamayan geniş bir kitle olduğunu belirten MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, \"Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türk siyasetinde özgür ağırlığı kendi büyüklüğünden fazla olan bir partidir. Bunu 15 Temmuz\'daki hain darbe girişimi sırasındaki ve sonrasındaki olaylarda Milliyetçi Hareket Partisi daha net olarak ortaya koymuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili ilk işaretler başladığında genel merkezini açarak hainlere karşı olduğunu ilan eden ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi\'dir ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin o çıkışı da darbenin püskürtülmesinde belirleyici olmuştur. Türkiye\'de daha güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması için 16 Nisan günü oyladığımız anayasa değişikliğinin olmasını sağlamış buna öncülük etmiştir. Bu manada da gündemi yine Milliyetçi Hareket Partisi belirlemiştir. Önümüzdeki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye\'yi yönetmeye taliptir ve bu manada, alanda hep birlikte çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu süreçte bazıları kendince gürültü yapmaya çalışmaktadır ama bu gürültünün sesi ve etkisi Milliyetçi Hareket Partisi için anlamsızdır. Çünkü önümüzdeki günlerde göreceksiniz, bugün birçok ilimizde ve ilçemizde partimize yoğun katılımlar devam etmektedir. Muğla\'da da istifa edenlerden daha çok kişi üye olmak için teşkilatlarımıza müracaatlarını sürdürmektedir\" şeklinde konuştu.



Özellikle turizm ile ilgili olarak son 3 yılda peş peşe talihsizlikler yaşandığını belirten Erdoğan, \"Bu sene de sezonun başlangıcında yaşadığımız deprem, çok gündem oluşturdu. Bölgemizin turizmine zarar verdi. Bodrum üzerinde bir de çöplük sorunu çözülemediği için bu da kamuoyunda çokça gündeme geliyor. Bodrum turizmine bu da zarar veriyor. Öncelikle Bodrum\'da bu çöplük meselesinin halledilmesi gerekiyor. Bodrum 7 şiddetinde bir deprem yaşamıştır ve bu depremde depremden dolayı yaralanan kişi dahi yoktur. Dolayısıyla bugüne kadar Bodrum\'un yapısını sağlam bir şekilde yapılmasını sağlayan Bodrum Yarımadası\'nda geçmişten bugüne görev yapmış bütün belediye başkanlarımıza ben tekrar teşekkür ediyorum\" dedi.