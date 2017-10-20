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(Görüntülü Haber) Erdoğan ve D-8 Zirvesine katılanlara mehteranlı karşılama

Haber-Kamera: İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9

20 Ekim 2017 21:24

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi katılımcıları onuruna yemek verdi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen, zirvenin ardından Erdoğan ve D-8 üyesi ülkelerin temsilcileri, cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camii\'nde kıldı. Camiden Dolmabahçe Sarayı\'na yürüyen Erdoğan ve beraberindekiler,

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Genelkurmay Başkanlığı Mehteren Takımı tarafından karşılandı. Mehteran takımını dinleyip alkışlayan Erdoğan ve beraberindekiler, Muhafız Alayı ve Mehteran Takımı ile fotoğraf da çektirdi.

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