(Görüntülü Haber) Erdoğan , Pakistan Pencap eyaleti başbakanı Şerif'i kabul etti
Haber: Özgür ALTUNCU- İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakan'ı Şahbaz Şerif'i, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul etti
15 Eylül 2017 20:01
Haber: Özgür ALTUNCU- İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakan\'ı Şahbaz Şerif\'i, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü\'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.
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