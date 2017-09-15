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(Görüntülü Haber) Erdoğan , Pakistan Pencap eyaleti başbakanı Şerif'i kabul etti

Haber: Özgür ALTUNCU- İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakan'ı Şahbaz Şerif'i, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul etti

15 Eylül 2017 20:01

Haber: Özgür ALTUNCU- İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakan\'ı Şahbaz Şerif\'i, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü\'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

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