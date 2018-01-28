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(Görüntülü Haber) Erdoğan: ÖSO ile mehmetim beraber yürüyorlar (2) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin Harekatı'na ilişkin, "Mehmetimiz Afri'ne doğru yürüyor

28 Ocak 2018 20:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin Harekatı\'na ilişkin, \"Mehmetimiz Afri\'ne doğru yürüyor. Burseya Dağını da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler sözde etiketi olanlar vs. , Avrupa Parlamentosu\'na rağmen bitirdiler. Bu milletin tarihinde işgal yok adalet, merhamet var. ÖSO ile mehmetim beraber yürüyorlar. Bunu hazmedemeyenler var\" dedi. 


 



 


 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya\'da partisinin 6. Olağan il kongresi öncesi halka hitap etti. Afrin Harekatı\'na ilişkin Erdoğan, \"Mehmetimiz Afri\'ne doğru yürüyor. Burseya Dağı\'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler sözde etiketi olanlar vs. , Avrupa Parlamentosu\'na rağmen bitirdiler. Bu milletin tarihinde işgal yok adalet, merhamet var. Suriye\'nin topraklarında gözümüz yok. 3 buçuk milyon Suriyeli topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz. 2 bin kilometre kare araziyi şu anda kontrolümüzde tutuyoruz. Şu anda bizdeki 130 bin mülteci 2 bin kilometrelik alana geri döndü. Evlerine döndü. İstiyoruz ki diğerlerini de yavaş yavaş geri gönderelim. ÖSO ile mehmetim beraber yürüyorlar. Bunu hazmedemeyenler var\" dedi.  

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