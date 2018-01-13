(Görüntülü Haber) Erdoğan: Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ İl Kongresi\'nde yaptığı konuşmada Suriye\'deki gelişmelere ilişkin, \"Fırat Kalkanı Harekatı ile bu koridoru tam ortasından bıçakla keser gibi böldük attık. Bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin\'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç\'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Buradan Suriye\'deki terör örgütünü destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye\'de terör örgütüne ABD\'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına indirerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce TIR ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız\" diye konuştu.