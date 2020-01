(Görüntülü Haber) Erdoğan New York’ta Türkevi’nin temelini attı (3)

Nafiz Albayrak- Özge Düzgün, New York, 18 Eylül, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta BM binasının karşısındaki Türkevi’nin temel atma törenine katıldı. Yeni Türk evinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkevinin, Türkiye’nin değişen dış politika anlayışının bir ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi: “ Ülkemizin gelişen ve değişen dış politika anlayışı ister istemez buna uygun mekânlara olan ihtiyacımızı arttırıyor. NY pek çok uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bu şehir dünyanın en önemli ticaret, finans, kültür sanat ve diplomasi merkezlerinden biri. Dolayısıyla hedeflerimize uygun mekan ihtiyacının en çok hissedildiği yerlerin başında geliyor. Eski Türk evi binası yeri isabetli olmakla birlikte artık ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmiştir. Özellikle eski Türkevi binası IBM’den satın alınmış ve o dönem dışişleri bakanı olan merhum İhsan Sabri Çağlayangil döneminde yıllar yılı ülkemizin dış politikasına adeta merkez edilmiştir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkevi Amerika’da yaşayan onbinlerce vatandaşımız yanında dost ve kardeş olarak gördüğümüz tüm halklara da hizmet verecektir. Hedefimiz bu binayı sadece işi olanın geldiği bir yer olmanın üzesinde sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman ferahlatıcı bir vaha haline getirmektir. Türk evinin tam karşısında yer aldığı BM’ye asıl misyonunu asıl görevini hatırlatacak bir kucaklayıcılıkla hizmet vereceğini ümid ediyorum. Türkiye bölgesel ve uluslararası düzeyde barışın, istikrarın, güvenliğin ve refahın tesisi için tüm imkanlarıyla mücadele etmektedir. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz yapıcı ve aktif girişimlerimizle, dünyadaki halkların büyük bölümünün takdirini kazandık. Bölgesel düzeyde üstlendiğimiz etkin roller sayesinde milyonlarca insanın hayatına olumlu yönde katkıda bulunduğumuza inanıyorum. Siyasi diyaloğu, ekonomik işbirliğini ve toplumlar arasında etkileşimi güçlendirmek suretiyle insanlığa küresel olarak katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Küresel sorunların ancak küresel işbirliği sayesinde veya bu yolla çözülebileceği görüşümüzü her fırsatta ifade ediyoruz.” Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısının dünyanın sorunlarına çözüm getirmekte yetersiz kaldığını ve bir reform ihtiyacı içinde olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: “BM teşkilatı tüm eksiklerine rağmen dünyada herkesin sesini duyurabildiği sorunların ve çözüm önerilerini gündeme getirebildiği yegâne çatıdır ancak dünya artık BM’nin kurulduğu dönemdeki dünya değildir. II. Dünya Savaşı gerilerde kaldı. O dönemdeki 5 ülkenin daimi üyeliği ile geleceğe yürümek bu adaletle bağdaşır bir durum değil. Dünya barışını da sağlamaya yönelik bir yapı asla değil. Ülke sayısı misliyle artarken, tehditler de biçim ve ölçek de değişmiştir. Bu tehditlerle mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. BM’nin değişen şartlara ayak uydurması için reforme edilmesi şarttır. Örneğin bu yıl ki gündemde reform var ama bu bizim anladığımız manada bir reform değil. Aslolan BM’nin yapısı üzerindeki reformdur. Bu reform gerçekleşmediği sürece sağlıklı bir BM yapısı veya çalışması görmek de mümkün değildir. Türkiye kurucu üyesi olduğu BM’nin ihtilafların önlenmesi ve çözümü barışı koruma faaliyetleri kalkınma ve insani yardımlar gibi çalışmalarına önemli katkıda bulunuyor. Bölgesel merkez olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul’un aynı zamanda bir BM merkezi olmasını teklif ettik ediyoruz. 2023 hedeflerimiz ülkemizin demokrasi ve kalkınma standartlarını yükseltmenin yanında Türkiye’nin kendi coğrafyasına ve dünyaya yaptığı katkıları da güçlendirecektir. ” Konuşmanın ardından Erdoğan2ın mektubu temele yerleştirildi ve dualar okunarak temel atma töreni gerçekleştirildi. Mektupta ise şunlar yazıyordu: “ Türkiye son 15 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve ekonomide gerçekleştirdiği reformlarla tarihi başarılara imza atmıştır. Bugün temelini attığımız Türkevi ülkemizin bu başarı hikayelerinin sembollerindendir. Tarihimizden ve değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye2yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. İstikjbalimizin teminatı olarak gördüğümüz kendilerine daha müreffeh bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze kattığımız yeni nesillerinde aynı inanç ve azimle bu ktlu yolculuğu devam ettireceklerine inanıyorum. 2017 Türkevi ve New York’undan geleceğe selam ve saygılarımı sunuyorum.”