(Görüntülü Haber) Erdoğan için 'Şırnak il kalsın' pankartı astılar

Haber-Kamera Ahmet ÜN-Burak EMEK-Sekvan KÜDENŞIRNAK, (DHA)-AK Parti\'nin Şırnak İl Kongresi\'ne katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar tamamlanırken, açılan \'Hz Nuh\'un emanetine dokunma Şırnak il kalsın\' pankartı dikkat çekti.

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6\'ncı olağan kongresine katılmak üzere bugün Şırnak\'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentteki hazırlıklar tamamlandı. Kongrenin yapılacağı Şırnak Kapalı Spor Salonu\'na gelmek isteyenler, kurulan arama noktalarında üstleri aranarak geçti. Bir süre önce Şırnak ve Hakkari\'nin yerine Cizre ile Yüksekova\'nın il olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, \'Hz Nuh\'un emanetine dokunma Şırnak il kalsın\' pankartı asıldığı görüldü.

