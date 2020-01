(Görüntülü Haber) Erdoğan: Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim (1)

Güven USTA - Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,- \"Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor\" dedi. Erdoğan, \"Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli\" diye konuştu. Erdoğan, \"Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim. yeri geldiği zaman bunları da anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adın açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma gibi alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor. Bu da böyle biline. Her halde dünyada benim kadar şeffaf olan, benim kadar açık konuşan, benim kadar görüşlerini net ifade eden bir başka lider var mıdır? Onu da pek bilmiyorum\" dedi. İSTANBUL\'DA TEKLERSEK, TÜRKİYE\'DE TÖKEZLERİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Unutmayın İstanbul\'da teklersek, Türkiye\'de tökezleriz. İstanbul\'da metal yorgunluğu olursa, Türkiye\'de paslanırız. Buna karşılık, İstanbul\'da kıpırdanırsak, Türkiye\'de şahlanırız. İstanbul\'u sağlam tutarsak, Türkiye\'de de dünyada da Allah\'ın izniyle bizi yıkacak bir güç tanımıyoruz. Bunun için 81 vilayetimizdeki teşkilatlarımızın tamamı elbette önemlidir. Ama İstanbul bir başka önemlidir. AB üyesi 28 ülkeden 20\'sinden daha büyük durumda bulunan tarihi ve coğrafi konumuyla benzersiz bir şehir olan İstanbul sadece Türkiye değil, bölgemiz ve dünya için de önemlidir\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul\'un büyüklüğünü anlamayan hiç kimse, İstanbul\'a ve Ak Parti\'ye hizmet edemez. İstanbul\'u büyük bir aşkla, tutkuyla sevmeyen hiç kimse bu şehre ve partimize gereken katkıyı sağlayamaz\" şeklinde konuştu. \"İSTANBUL BİZİ BAŞINDA TAŞIR, SIRTINDA TAŞIR\" Erdoğan, \"İster siyaset yapalım, ister ticaret, ister sanat-edebiyatla uğraşalım, ister sporla hiç fark etmez bu şehrin hakkını vermek zorundayız. Eğer yaptığımız işi, verdiğimiz mücadeleyi bu şehre uygun şekilde yürütmezsek hedeflerimize ulaşamayız. Şu gerçeği asla unutmayalım, çalışmamızla, fedakarlığımızla bu şehrin insanlarına kendimizi sevdirirsek, İstanbul bizi başında taşır, sırtında taşır\" dedi. \"İDAEL SİYASETÇİ OTURDUĞU KOLTUKTAN GÜÇ ALAN DEĞİLDİR, ORAYA GÜÇ KATANDIR\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Halk oylamasında malum İstanbul yüzde 48,65 oyla neticeyi verdi. Tabii biz İstanbul\'u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an buna yanarız, üzülürüz, İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düşmemeli. Onun üstünde olmalı. Üstünde olduğu anda bir çok şey değişir. Öyleyse bir yerde yanlışımız var. Bir yerde eksiğimiz var. Eğer metal yorgunluğu diyorsak bunları oturup düşünmemiz lazım. Kimse buna üzülmeyecek. Çünkü bu hareket alışılmış bir siyasi parti hareketi değildir. Bu bir davadır, buna böyle bakacağız. Bizim İstanbul\'a ihtiyacımız var. Diğer örneklere, alternatiflere baktığımız zaman görüyoruz ki İstanbul\'un da bize ihtiyacı var. Öyleyse şehrin en kılcal damarlarına inerek, ayak basmadık yer, eline ve gönlüne dokunmadık insan bırakmayarak, her taşına hayran olduğumuz İstanbul\'u kendimize de ram edeceğiz. Bize kibir yakışır mı? Bize gurur yakışır mı? Gurur Allah\'a yakışır bize değil. O onun. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç alma gayreti içerisine giriyoruz. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir, oraya güç katandır\" diye konuştu. \"İSTANBUL\'UN ORTALAMANIN ALTINDA KALMASININ, BİZE VERDİĞİ MESAJI ÇOK DORĞU OKUMALIYIZ\" Erdoğan, \"2019\'daki seçimlere karar İstanbul\'daki oy oranımızın Türkiye ortalamasının üzerine çıkması şart. Bilhassa son dönemde seçimlerde bir kaç puan da olsa İstanbul\'un ortalamanın altında kalmasının, bize verdiği mesajı çok doğru okumalıyız\" dedi. \"BİZİM SİYASET TERBİYEMİZDE VEFA ÇOK ÖNEMLİDİR\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz kendimizi yenilediğimiz ölçüde ülkemizin siyasetini, ekonomisini, dış politikasını, güvenliğini, yatırımlarını daha da ileriye taşıyabiliriz. Bayrak yarışı olan hizmet nöbetini İstanbul\'da da yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek sürdürmekte kararlıyız. Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz bu değişim asla bir tasfiye değildir. Bizim siyaset terbiyemizde vefa çok önemlidir. Ülkesine, şehrine, partisine emeği geçmiş hiç bir arkadaşımızın, emeğini, gayretiniz, fedakarlığını unutmadık, unutmayacağız. Kendisi yolunu şaşırıp başka mecralara yönelmediği sürece, her arkadaşımızın bizim gönlümüzde ve yanımızda yeri vardır\" dedi. \"EĞER RACON KESİLECEKSE, BU RACONU BİZZAT KENDİM KESERİM\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli\" şeklinde konuştu. \"MİLLETİN ÖNÜNDE, DÜNYANIN ÖNÜNDE KONUŞUYORUZ\" Erdoğan, \"Parti teşkilatlarımızda yaptığımız toplantılarda, tüm milletimizin gözü önünde konuşuyor, tartışıyor, mesajlarımızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde dünya ve ülke meseleleriyle ilgili konularda da gerektiği her durumda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Batı\'yla ne konuşmamız gerekiyorsa kapıların arkasında değil, milletin önünde, dünyanın önünde konuşuyoruz\" dedi. \"ŞAHSIMIN VE SÖZCÜLERİMİN DIŞINDA YAPILAN HİÇBİR AÇIKLAMANIN BENİMLE İLGİSİ YOKTUR\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şahsımın ve sözcülerimin dışında yapılan hiçbir açıklamanın benimle ilgisi yoktur, partimle ilgisi yoktur. Şu köşe yazarı şöyle yazmış, bu köşe yazarı böyle yazmış, şu köşe yazarının Cumhurbaşkanı ile şöyle dostluğu var. Hiçbirisi beni bağlamaz. Bunlara da ihtiyacım yok. Ben zaten konuşuyorum bunları ya, bunlara gerek yok ki. Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim. yeri geldiği zaman bunları da anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adın açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma gibi alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor. Bu da böyle biline. Her halde dünyada benim kadar şeffaf olan, benim kadar açık konuşan, benim kadar görüşlerini net ifade eden bir başka lider var mıdır? Onu da pek bilmiyorum\" diye konuştu.