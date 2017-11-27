(Görüntülü Haber) Erdoğan: Döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt 2 kuruş arttı, enflasyon yarım puan fazla çıktı diye karalar bağlayanlar (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki yükselişe ilişkin \"Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt 2 kuruş arttı, enflasyon yarım puan fazla çıktı diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden biz buralara geldik. Şimdi konuşuyorlar; \'Kur şöyle arttı böyle arttı, kur bilmem yok nerden geliyor gidiyor\' bütün bunları konuşuyorsunuz da 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz? Şu anda biz güçlüyüz. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Döviz kurlarında son günlerde görülen suni şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium\'daki düzenlenen ATO Ödül Töreni\'nde konuştu. \"BURALAR ARTIK BİR FETÖ DARBESİ DAHA ASLA YEMEMELİ\" Erdoğan, \"Ekonomi devletin izlediği politikaların rolü çok büyüktür. Ekonomi asıl gücü milletten alır. Milletin çalışkanlığı üretimi ile ortaya çıkardığı katma değerin bir bölümü devletin hazinesine gider. Doğal kaynak veya sömürgecilik düzeni sayesinde emeksiz kazanç sağlayanların biraz gerisinde kalmış gözükebiliriz. İnanın bana aslında onların fersah fersah ilerisindeyiz. Çünkü o kaynaklar bir gün bitecek. O sömürge düzeni bir gün çökecek. Ama bizi bin yıldır bu topraklarda ayakta tutan medeniyetimizin kültürümüzü gücü hep devam edecek. Ankara tarihte olduğu gibi bugün de işte bu kültürün en önemli merkezi olmayı sürdürmek zorundadır. Buradan ödün veremez. Ticaret odamızın yönetiminde işte bu ışığı ve kararlılığı görüyorum. Ticaret odamızın birliğini, beraberliğini, dayanışmasını çok önemsiyorum. Sizi bölmek, parçalamak isteyenler olabilir. Onlara sakın ha fırsat vermeyin. Buralar artık bir FETÖ darbesi daha asla yememeli\" diye konuştu. \"DÖVİZ 3 KURUŞ YÜKSELDİ AKARYAKIT 2 KURUŞ ARTTI, ENFLASYON YARIM PUAN FAZLA ÇIKTI DİYE KARALAR BAĞLAYANLAR\" Dövizdeki yükselişe ilişkin Erdoğan, \"Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt 2 kuruş arttı, enflasyon yarım puan fazla çıktı diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden biz buralara geldik. Şimdi konuşuyorlar; \'Kur şöyle arttı böyle arttı, kur bilmem yok nerden geliyor gidiyor\' bütün bunları konuşuyorsunuz da 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz? Şu anda biz güçlüyüz\" dedi. \"MEVCUT DURURUMUZU İKİYE KATLAMAMIZ YETERLİ\" Erdoğan, \"Bu yıl ilk iki çeyrekte yüzde 5,2\'yi yakaladık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok daha büyük oranlar bekliyoruz. 2017 büyümesinin, yüzde 6\'dan fazla muhtemelen yüzde 7 civarı olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Yıl bittiğinde tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız. Ülkemizin toplam milli gelirini göreve geldiğimizde 236 milyar dolardan almıştık. Şu anda 853 milyar dolara çıkardık. İnşallah az bir gayret ile 1 trilyon dolara ulaşabilecek durumdayız. Hedef şimdi orası. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 500 dolardı şimdi 11 bin dolar. Buraya yükseldi. Nereden nereye. Milli gelire göre dünyanın 17\'nci satın alma paritesi ile hesaplandığında ise dünyanın 13\'ncü büyük ekonomisine sahibiz. Hedefimiz 10 büyük ekonomi arasına girmek. Türkiye böyle yürüyor. Bunun için mevcut dururumuzu ikiye katlamamız yeterli\" ifadelerini kullandı. \"ÖYLE HESAP EDİYORUM Kİ; 2017 İHRACATININ 155 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI MUHTEMELDİR\" Erdoğan, \"İstihdam konusunda ise aslında çok ciddi bir başarımız var. 2005 yılında 19,6 milyon olan istihdam edilen kişi sayısı bugün 28,8 milyona çıktı. Şimdi aklınıza işsizlik oranımız niye hala çift haneli rakamlardan geziyor diye bir soru gelebilir. Sebebini söyleyeyim; kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımı öylesine yüksek seviyelere ulaştı ki 9,2 milyon yeni istihdam oluşturmamıza rağmen işsizlik oranını hedeflediğimiz düzeye henüz çıkartamadık. Bu durum ülkemiz için bir zaaf veya sorun değildir. Tam tersine kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının yükselmesi bizi daha güçlü kılmış kılar. Ülkeyi yöneteneler olarak görevimiz daha çok istihdam sağlayacak politikalar geliştirip uygulamaktır. Mesela, 2023 yılına kadar 65 yeni organize sanayi bölgesi kurarak, sadece buralarda 1 milyon ilave istihdam hedefliyoruz. Şu anda sayıları 800\'e ulaşmış olan AR-GE araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerinin sayısını önümüzdeki yıl sonuna kadar bin 200\'e ulaştırarak, istihdamın niteliğini de yükseltiyoruz. Öyle hesap ediyorum ki; 2017 ihracatının 155 milyar doların üzerine çıkması muhtemeldir\" ifadelerini kullandı. \"TURİZMDE DE ALEYHİMİZE YÜRÜTÜLEN TÜM KAMPANYALARA RAĞMEN KAYIPLARIMIZI ÖNEMLİ ORANDA TELAFİ ETTİK\" Erdoğan, \"Turizmde de aleyhimize yürütülen tüm kampanyalara rağmen kayıplarımızı önemli oranda telafi ettik. Eylül sonu itibariyle 2017 yılında turist sayısında 25 milyonu, turizm gelirinde de 20 miyar doları geride bıraktığımız bir sezon yaşıyoruz. Yeniden inşallah 30 milyar doların üzerine gelirde de çıkacağız\" dedi. \"DÖVİZ KURLARINDA SON GÜNLERDE GÖRÜLEN SUNİ ŞİŞKİNLİĞİN KISA SÜREDE ORTADAN KALKACAĞINA İNANIYORUM\" Erdoğan, \"Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Döviz kurlarında son günlerde görülen suni şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum\" dedi. \"FAİZLER BENİM EKONOMİDE EN ÇOK MUZDARİP OLDUĞUM ALANI OLUŞTURUYOR\" Faize ilişkin Erdoğan, \"Faizler benim ekonomide en çok muzdarip olduğum alanı oluşturuyor. Katılmıyorum ben. Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. \'borçlarımızı ödemelerimiz, şu bu var. Onun için para bulmamız gerekiyor. Kaynaklar vs. onun için bizim yüksek faizle borçlanmamız lazım\' gibi yaklaşımları doğru bulmuyorum. Mevduat hesaplarına girecek olanlar, bilesiniz ki faiz yarışı ile de girmeyecektir. Onlar da güven esaslı yarışa girecektir. Bunu yakalamamız lazım. En güvenli yerler nereler ise vatandaş parasını oraya yatırır\" açıklamasında bulundu. \"4-5 YILDIR MARUZ KALDIĞIMIZ ONCA SALDIRIYA RAĞMEN DİMDİK AYAKTA TÜRKİYE VE TÜRKİYE EKONOMİSİ VARDIR\" Erdoğan, \"4-5 yıldır maruz kaldığımız onca saldırıya ayağımıza takılan onca çelme, kurulan onca tuzağa, yapılan onca ihanete rağmen hala dimdik ayakta Türkiye ve Türkiye ekonomisi vardır. Miletimiz şartlar ne olursa olsun devletine de ekonomisine de sahip çıkmıştır. Terörle mücadelemizde olduğu gibi gerektiğinde vücudunu ülkesine siper etmiştir. Geçmişte 3-5 milyar dolarlık spekülasyonlar ile Türk ekonomisini esir alanlar şimdi bunların 10,20 katı saldırılar ile yine netice elde edemiyorlar. Çünkü artık eski Türkiye yok\" ifadelerini kullandı. \"NE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE DİZE GETİRİLİRİZ NE SİLAH GİBİ KULLANILAN EKONOMİK ŞANTAJLARA BOYUN EĞERİZ\" Erdoğan, \"Ne terör örgütleri ile dize getiriliriz ne silah gibi kullanılan ekonomik şantajlara boyun eğeriz. Ne kirli operasyonlara eyvallah ederiz. Tarih boyunca bu millete kefen biçenin sonu hep hüsran olmuştur şimdi de öyle olacaktır. Dışarıdan bize saldırmayı göze alamayanların içimizden devşirdikleri hainlerin sonu da hep hüsran olmuştur, olacaktır. Bu milletin mayası sağlam. İhanet tohumları bizde kök salamaz. Ne kadar boyansa, cilalansa da milletimiz kimin ne olduğunu bir bakışta anlar\" diye konuştu. \"KANAL İSTANBUL PROJE İTİBARİYLE ŞU ANDA BİTME NOKTASINA GELDİ ARTIK İHALE AŞAMASINDA\" Erdoğan, \"Şimdi aynen o dev, çılgın projelerle yolumuza devam. İstanbul\'da Kanal İstanbul proje itibariyle şu anda bitme noktasına geldi artık ihale aşamasında. Ankaramızda da benzer projelerle hep konuşulan mesafe alınmayan Fuar Alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz. Hiç gecikmeden bunu aldığım söz arkadaşlardan 1 yıl içerisinde bu Fuar Alanı\'nın bitirilmesidir. Bu Fuar Alanı Ankara\'ya çok ciddi bir renklilik katacaktır. Akyurt fakir kalmayacak oraya da çok zengin dev bir proje gelecektir. Buraların hep stratejik projelere ihtiyacı var. Şu anda Bilkent bitiyor. Bu şehir hastanesinin bitişi ile Ankara farklı bir zenginliğe ulaşacak. 3 bin 400 yatak kapasiteli bir hastaneye Ankara kavuşuyor. Ardından Etlik geliyor inşallah yine çılgın bir proje. Böylece sağlıkta Ankara önemli bir merkezi olacak çekim alanı oluşturacak. Aynı şekilde turizmde inşallah çılgın projeler ile devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.