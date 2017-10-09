(Görüntülü Haber) Erdoğan: Ankara’da Büyükelçiliğin böyle bir karar vermesi üzüntü vericidir (2)

Sonat Kerem, Özge Düzgün, Kiev, 9 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Kiev’de ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yaşanan vize krizi için “üzüntü vericidir” dedi. Erdoğan konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir. Yani Ankara’da büyükelçiliğin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri bakanlığımızın yetkilileri konuyla ilgili duydukları anda gerekli girişimleri yapmak üzere muhataplarını aramıştır. Tabi, bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim, Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini bizim de Amerika’da büyükelçimiz açıklasın dedim”





Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye ile siyasi, ticari ve bir çok alanda iş birliğine dair anlaşmalar imzalandığını söyleyerek konuşmasında Mevlana’dan alıntı yaptı ve “Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” dedi.





Kırım’ın yasadışı ilhakını desteklemeyeceğiz





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Ukrayna Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında 6. kez bir araya geliyor. 2 yıl aradan sonra Ukrayna’yı tekrar ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.” Diyerek sözlerine başladı. Erdoğan şöyle devam etti: “Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Poroşenko’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostumuz komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna olan ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 25. Yıl dönümündeyiz, geride kalan çeyrek asırda ilişkimizin en temel unsurları dostluk ve iş birliği olmuştur. Ukrayna bölgemizin istikrar güvenlik ve barışı noktasında kilit ülkelerden biridir. İkili ilişkilerimize hep stratejik bir vizyonla yaklaştık. Ukrayna’yı 2003 yılında öncelikli ortak ülkelerden biri ilan ettik. 2011’de de stratejik konseyi kurarak ilişkilerimizi en üst düzeye çıkardık. 2012’de yürürlüğe giren vize muafiyeti anlaşmasının ardından kimlikle seyahat anlaşmasını yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatı bulduk. Karadeniz Havzası’nın güvenliği dahil olmak üzere ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel konuları enine boyuna mütalaa ettik. Poroşenko’ya Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü siyasi birliğini destekleyeceğini bir kez daha ifade ettim. Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Ukrayna’nın ülkelerine sadakatlerini kanırılanmış tatarlara verdiği önemi biliyoruz”





Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz





Erdoğan Kırım Tatarlarına ilişkin şunları söyledi: “Soydaşlarımızın durumunu yakından takip etmeye ve bu konuyu uluslararası gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kırım’daki yasa dışı durumun aşılması için diplomatik ve hukuk çerçevesinde atacağımız adımların önemine inanıyoruz. Eş güdüm halinde çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların da bir an önce sona ermesi en büyük dilediğimizdir. Sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Minsk sürecini destekliyoruz. Ukrayna halkı kendi kararlarını kendi veren demokratik toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koymuştur. Bu arzuya herkesin saygılı olması gerekir. Reform ve dönüşüm çabalarını önemsiyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz.”





2015 yılında Sayın Poroşenko ile ikili ticaretimizi 2013 yılı itibariyle yüksek bir seviyeye çıkarma kararı aldık Bugün mevcut gelişmeleri de göz önüne alarak ticaretimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarma kararı aldık. Arzu ettiğimiz seviyeye çıkabilmek için tabi ki çok çalışacağız. Az önce başkan da ifade ettiler serbest ticaret anlaşmasını bir an önce sonuçlandırmalıyız. Artık bunu uygulamaya geçirmeliyiz, bu konularda mutabıkız. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasıyla çifte vergilerin önlenmesi anlaşmasının imzalanmasında memnuniyet duyuyorum. Görüşmelerde ulaştırma, endüstri, askeri, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi geliştirmek için atacağımız adımları ele aldık. Bugün buradan bir müjdeyi, de ekranları başındaki milletimle paylaşmak isterim. Ukrayna’da Türk diline kültüre yönelik Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açıyoruz. Ukraynalı dostlarımıza başta sayın başkan olmak üzere teşekkür ediyorum .”





FETÖ terör örgütüne karşı ortak hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, “Eğitim kurumları bu yapılanmanın en önemli militan devşirme kaynaklarıdır. Bu konudaki atacağımız adımları da Poroşenko ile konuştuk. Netice olarak Ukrayna ve Türkiye ilişkilerini daha ileri taşıma konusunda hemfikirdir. Bugün yaptığımız görüşmeler ve atılan 9 anlaşmanın imzası bu irade açısından önemlidir.”





Soru cevap bölümünde Erdoğan’a Kırım soruldu, Cumhurbaşkanı şöyle yanıt verdi: “





Özellikle Kırım konusundaki hassasiyetleri ifade ettim. Şu anda cezaevinde olan Kırım tatarı dostlarımızla ilgili olarak her türlü girişim gayretin içindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin neticesini alırız. Bunların takipçisiyiz. Kırımla ilgili geçmişten bu güne tavrımız ulusal uluslararası yaklaşımımız bellidir. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmedik ve bundan sonra görmeyeceğiz.”





ABD ile vizeler konsuundaki gerilime ilişkin sorulan soruyu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir” diyerek yanıtladı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “ Yani Ankara’da büyükelçiliğin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri bakanlığımızın yetkilileri konuyla ilgili duydukları anda gerekli girişimleri yapmak üzere muhataplarını aramıştır. Tabi, bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim, Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini bizim de Amerika’da büyükelçimiz açıklasın dedim”