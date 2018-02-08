(Görüntülü Haber) Erdemli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem ve ekmek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Süleyman Yılmaz beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ile birlikte ekipler, ilçeye bağlı Güneyli Mahallesi Polaz mevkiinde 1800 rakımda yem bırakma çalışması yaptı. Şube Müdürü Yılmaz, her yıl kış şartlarının çetin olduğu dönemlerde yem bulamayan yaban hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, \"Bu çalışmaları yaparken çeşitli türlerde yem kullanmakta böylelikle, yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Ayrıca kullandığımız yemleri ve sahaları özel olarak seçerek sahada bozulmadan daha uzun kalmalarını sağlayarak yemlere daha fazla yaban hayvanlarının ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda örnek olarak verecek olursan normal buğday yerine haşlanmış buğday kullanarak bozulmadan uzun zaman kalmasını sağlamaktayız\" dedi. Şube Müdürlüğü olarak yaban hayvanlarına 650 kilogram besi yemi ve 245 kilogram ot ve yonca olmak üzere 895 kilogram yem bırakıldığı ifade eden Yılmaz, \"Mersin genelinde yemleme çalışması devam etmektedir. 2018 yılında toplam olarak 4550 kg. yem bırakmayı hedeflemekteyiz. Bugün de Erdemli ilçemizin yüksek kesimlerinde karlı bölgede bulunan yerlere yaban hayvanları için yemleme çalışması yapmaktayız. Özellikle buğday, yeşillik, tavuk eti gibi türlü çeşitlerde yemleri bırakıyoruz. Amacımız zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarımız hayata tutunabilsin ve yaşamlarını devam ettirmeleridir\" diye konuştu.