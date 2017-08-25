T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Erdemli’de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde, bir inşaatın dış cephesine kurulan iskeleden düşen 2 işçi hayatını kaybetti

25 Ağustos 2017 00:20

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli İlçesi\'nde, bir inşaatın dış cephesine kurulan iskeleden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz Mahallesi 1020 sokakta bulunan 12 katlı inşaata meydana geldi. İnşaatın 7’nci katında dış cephe sıvası yapan 51 yaşındaki Abdulkadir Yaşar ile 39 yaşındaki İsmet Akgül iskele halatının kopması sonucunda dengelerini kaybederek düştü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, metrelerce yükseklikteki iskeleden düşen Abdulkadir Yaşar ve İsmet Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaat işçilerinin iş arkadaşları olayın etkisi ile büyük üzüntü yaşarken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANERERDEMLİ Mersin DHAErdemliOlay Akdeniz MahallesiAbdulkadir Yaşar ileAkgül iskeleHaberAbdulkadir YaşarAkgülünErdemli Devlet HastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24