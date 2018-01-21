(Görüntülü Haber) Erciyes'te sömestir bereketi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, kış turizm merkezi Erciyes\'te oteller sömestir tatili nedeniyle yüzde 100\'e yakın doluluk oranına ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi\'nde bulunan otelde müdürlük yapan Aydın Sağlam, yaşanan yoğunluktan turizm işletmecisi olarak mutlu olduklarını söyledi. Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesi ardından sömestir tatiline giren öğrenciler aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi\'nin yolunu tuttu. Erciyes\'te sömestir nedeniyle görülen yoğunluk otellerin yüzde 100 doluluk oranına yaklaşmasına neden oldu. Durumdan oldukça memnun olduklarını belirten Erciyes\'te bulunan otel müdürü Aydın Sağlam, şöyle dedi: \"Sömestir tatili gayet güzel başladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı. Bu senenin en büyük avantajı; sezona erken başlamamız oldu. Erciyes\'te yoğun kar var. Dolayısıyla misafirlerimiz hem bu güneşli havanın tadını çıkartıyor hem de kayak pistlerini uzunluğu ile beraber keyfini sürebiliyorlar. Biz işletmeci olarak keyifli ve mutluyuz. Erciyes\'e herkesi bekliyoruz. Sömestirde Erciyes\'e gelmek isteyen misafirlerimize acele etmelerini öneriyoruz. Çünkü doluluk oranları çok yüksek seviyede bulunuyor. Lütfen rezervasyonlarınızı erkenden yaptırın.\"