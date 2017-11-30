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(Görüntülü Haber) Erciyes'te kayak sezonu erken açıldı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı'nda yeni kayak sezonu, son yağışların ardından pistlerde kar kalınlığının 45 santime ulaşması nedeniyle erken açıldı

30 Kasım 2017 16:32

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı\'nda yeni kayak sezonu, son yağışların ardından pistlerde kar kalınlığının 45 santime ulaşması nedeniyle erken açıldı. Tekir Kapı Mevkii\'ndeki mekanik tesisler hizmete girdi. 2 bin 150 metredeki Tekir yaylasında hafta sonunda kayak severlerin yoğun ilgisi bekleniyor Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes Dağı\'nda son yağışlarla birlikte kayak sezonunu bu yıl kasım ayında açtıklarını söyledi. Cıngı, şöyle dedi: \"Kış sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı, Kasım ayı sonlarında beklediğimizin üzerinde kar yağışı aldı. Şu anda pistlerimizdeki kar kalınlığı 45 santime ulaştı. Suni kar makinelerimizi da çalıştırarak, pistlerdeki karları sıkıştırıp ezdik. Tekir Kapı\'daki pistler kayak severlerin hizmetine açıldı. Yağış durumuna ve suni karlama makinelerimizin durumuna göre Develi Kapı ve Hacılar Kapı\'daki tesislerde pistlerde devreye girecek. Kayak severlere hafta sonunda tesislerimiz açık. Sezonu erken açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.\'\'

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