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(Görüntülü Haber) Erciyes Dağı, Çin'de tanıtıldı

KAYSERİ, (DHA)- GLOBAL çapta tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık veren Erciyes Dağı kış sporları ve turizm merkezi, 'Dünya Kış Sporları Expo Pekin 2017 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin'de tanıtıldı

21 Eylül 2017 21:45

KAYSERİ, (DHA)- GLOBAL çapta tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık veren Erciyes Dağı kış sporları ve turizm merkezi, \'Dünya Kış Sporları Expo Pekin 2017 2022 Kış Olimpiyatları\'na ev sahipliği yapacak Çin\'in başkenti Pekin\'de tanıtıldı.

Kış sporunun gelecekteki gelişimini keşfetmek için kış sporlarıyla ilgili dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarını, spor otoriterlerini, tedarikçileri, dernekleri Dünya Kış Sporları Fuarı’nda buluşturdu. 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar başkent Pekin’de düzenlendi. Kış sporları ile ilgili tecrübelerin paylaşıldığı bu dev organizasyonda Erciyes A.Ş., Türkiye’den tek katılımcı olarak yerini aldı. Pekin Fuarı\'nda yoğun ilgi gören Erciyes standında Kapadokya ile birlikte Kültür Kayağı konsepti ve dünyanın her yerinden kolay ulaşım olanakları son teknoloji ile donatılan tesisler, uluslararası standartlarındaki pistler, Kayseri’nin 6bin  yıllık medeniyet tarihi gibi detaylar ziyaretçilere aktarıldı. Çin turizm ve kış sporları camiasında yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönvetim Kurulu Başkanı  Murat Cahid Cıngı, şöyle dedi:

\"Organizasyon ilk gününden itibaren çok yoğun bir tempoda geçti. Konferanslar, workshoplar, yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Kış sporlarının global gelişiminin de ele alındığı bu çalışmalarda çok faydalı bilgiler edindik ve camiadan çok önemli insanlarla tanıştık. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyoneller ve ziyaretçilere Erciyes Kayak ve Kış Sporları merkezinin sportif ve turistik imkanları hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk. Erciyesimiz açımızdan çok verimli bir fuar oldu. Bu ve benzeri tanıtım çalışmaları ile Erciyes’in uluslararası alanda bilinirliğini artırıp, kış sporlarında bir marka haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz.\"

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