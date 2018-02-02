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Spor

(Görüntülü Haber) Erbaaspor Başkanı Bülent Uzun, alt liglere sponsorluk paylarının ödenmediğini iddia etti

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Erbaaspor'da Başkan Bülent Uzun, sponsorluk paylarının 2'nci ve 3’üncü Lig ekiplerine ödenmediğini ifade ederek tepki gösterdi

02 Şubat 2018 18:17

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Erbaaspor\'da Başkan Bülent Uzun, sponsorluk paylarının 2\'nci ve 3’üncü Lig ekiplerine ödenmediğini ifade ederek tepki gösterdi. İki sezondur TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden Erbaaspor Kulübünün Başkanı Bülent Uzun, kanunda açıkça belirtilmesine rağmen alt liglerin bu gelirlerden pay alamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu: \'\'Şimdi 2004 yılında TFF ilk defa başvuruda bulunuyor ve diyor ki \'Biz liglerin isim haklarını değerlendirmek ve buradan finansman elde etmek istiyoruz.\' Tabii bu istek Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ediliyor. Komisyonda da şöyle bir karar alınıyor. Bu gelirlerin yüzde 35\'i üçüncü liglere 25\'i ikinci liglere geriye kalan yüzde 40 da federasyon payı çıktıktan sonra Süper Lig\'e diye bir paylaşımda bulunuluyor. Ama tabii bu yasa çıkalı 14 yıl olmuş ve 14 yıldır bu uygulanmıyor. Süper Lig takımlarının yapmış olduğu baskı neticesinde federasyon bu 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'lerin alması gereken payı vermemiş, vermiyor. Spor Toto, devlet kurumu netice itibarıyla tekrardan bu isim hakkını aldığı zaman yeniden gündeme geldi bu olay. Biz 3’üncü ve 2\'nci ligler olarak, kanundan doğan, yasadan doğan hakkımızı istiyoruz. Bu kanun 2004’te çıkmış, değiştirilmemiş, hala devam ediyor. Bizim bir hakkımız var. Buradan bir payımız var. Ya bizim hakkımızı versinler ya da yeni bir kanun çıkartsınlar. En azından kanunsuz iş yapmasınlar. 2\'nci ve 3\'üncü liglerde zaten yabancı oyuncu oynatmak yasak. Buralar gelişim ligi olarak kabul edilmiş. Buralarda genç oyuncu oynasın, Türk oyuncu oynasın, Türk futbolu gelişsin diye bir önlem alınmış. Üst liglere bakıyorsunuz ne kadar para olursa olsun hep dışarıya gidiyor bu paralar. Yabancı oyuncuya yatırım yapılıyor. Biz paylarımızı alırsak zaten bu paraları yabancılara vermeyeceğiz. Netice itibarıyla biz bunları Türk futbolunun gelişimi adına, Türk sporcusunun gelişimi adına kulüplerin tesisleşmesi adına kullanacağız.\'\'

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