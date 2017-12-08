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(Görüntülü Haber) Erbaa'da Kudüs tepkisi

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 33 sivil toplum örgütü tarafından Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine protesto edildi

08 Aralık 2017 19:21

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde 33 sivil toplum örgütü tarafından Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesine protesto edildi. ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. Cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanında toplanan 33 sivil toplum kuruluşu temsilcileri ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etme kararına tepki göstererek protesto etti. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı eylemde kalabalık \'Kudüs özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır?, \'Kudüs kırmızı çizgimizdir\' yazılı dövizler taşıdı. Zaman zaman tekbirler getiren gruptakiler basın bildirisinin okunmasının ardından ABD ve İsrail bayraklarını ateşe vererek yaktı. Kudüs Platformu adına bildiriyi AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Mustafa Kök okudu. Kök Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanı yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı?mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. dedi.

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