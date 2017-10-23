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(Görüntülü Haber) Erbaa'da bıçaklı kavga: 1 Ölü, 1 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 43 yaşındaki Ali Kış öldü, aynı yaştaki Yaşar Demir ise yaralandı

23 Ekim 2017 02:44

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 43 yaşındaki Ali Kış öldü, aynı yaştaki Yaşar Demir ise yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan Ali Kış ve değirmenci Yaşar Demir, yanlarında arkadaşlarıyla birlikte boş arazide buluştu. İki arkadaş arasında alacak verecek meselesiyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aliş Kış ve Yaşar Demir, birbirlerini bıçakladı. Yaralı Yaşar Demir, kendisine ait 60 EV 484 plakalı otomobille Erbaa Devlet Hastanesi\'ne gitti. Ali Kış da yanındaki arkadaşlarının çağırdığı ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Yaşar Demir ise ameliyata alındı. 

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