T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eniştesini öldürdükten sonra intihar etti

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, internet kafede tartıştığı eniştesi Çetin Aslan'ı tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra aynı yerde intihar ederek yaşamına so

08 Mart 2018 22:09

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, internet kafede tartıştığı eniştesi Çetin Aslan\'ı tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra aynı yerde intihar ederek yaşamına son verdi. Kurtalan ilçesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Kerem Ceylan, 2 yıl önce ölen ablasının kocası Çetin Aslan ile yaptığı telefon görüşmesinde tartıştıktan sonra öfkeli bir şekilde eniştesinin işlettiği internet kafeye gitti. Burada da devam eden tartışma sonucu Kerem Ceylan, belindeki tabancayı çekerek eniştesi Çetin Aslan\'a ateş etti. Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Kerem Ceylan aynı tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Ceylan, olay yerine gelen ambulans ile getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'ndeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kerem Ceylan\'ın 2 yıl önce adam yaralama suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine girdiği, ancak engelli raporu nedeniyle geçen yıl serbest bırakıldığı öğrenildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAKSİİRT DHA SİİRT KurtalanKerem CeylanAslanKurtalanBuradaAğırCeylanSiirt Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24