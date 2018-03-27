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(Görüntülü Haber) Engin Baytar'a 6 maç men cezası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)  Karadeniz Ereğli Belediyesporlu eski milli futbolcu Engin Baytar'a, hakeme karşı sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 6 maç men cezası verildi

27 Mart 2018 17:01

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) 
Karadeniz Ereğli Belediyesporlu eski milli futbolcu Engin Baytar\'a, hakeme karşı sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 6 maç men cezası verildi. 
Engin Baytar, 12 Ağustos 2012\'de Galatasaray\'da oynarken de hakem Cüneyt Çakır\'a fiziki müdahalesi nedeniyle 11 maç men cezası almıştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6\'ncı Grup\'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor\'un geçen 18 Mart\'taki karşılaşmasında Engin Baytar kırmızı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Engin Baytar\'a, hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması ve ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedenlerinden 3\'er maç men cezası verdi.
11 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI
Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum\'da Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında da kırmızı kart gördükten sonra hakem Cüneyt Çakır\'a fiziki müdahalesi nedeniyle 11 maç men cezası vermişti. Kariyerinde Trabzonspor ve Galatasaray gibi önemli takımlarda futbol oynayan eski milli futbolcu Engin Baytar, Karadeniz Ereğli Belediyespor\'da ise 4 maça çıktı.

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