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(Görüntülü Haber) 'Engelsiz Yaşam Akademisi' engellilere umut ışığı oldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın İpekyolu Belediyesi'ne bağlı olarak 'Engelsiz Yaşam Akademisi' kuruldu

03 Kasım 2017 15:15

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın İpekyolu Belediyesi\'ne bağlı olarak \'Engelsiz Yaşam Akademisi\' kuruldu. Bölgede tek olma özelliği taşıyan akademiye gelen engelliler, eğlenceli vakit geçirirken, meslek de öğreniyor. İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi\'ne yapılan ve bölgede tek olan \'Engelsiz Yaşam Akademisi\' ile engelliler, hayallerini gerçekleştiriyor. Engellilere daha rahat yaşam sunmak ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen akademide fitness odası, bilgisayar sınıfı, resim, müzik ve ahşap atölyeleri, güzellik merkezi, tiyatro salonu ile engelli çocukların oynayabileceği oyun parkı ve hobi bahçeleri yer aldı. İpekyolu Belediyesi tarafından açılan akademide engelliler, eğlenceli vakit geçirirken, meslek de öğreniyor. Engelliler, akademiye götürülmek üzere sabah evlerinden servisle alınıp, akşam yine servisle evlerine bırakılıyor. Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş, Türkiye\'de ilk 5\'e girmeye aday olan akademide 500 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Akademinin, engellilerin ikinci evi haline geldiğini dile getiren Durmiş, \"Akademide 5-50 yaş arasında tüm engelli ve yakınlarına hizmet verilmektedir. Fitness, bilgisayar sınıfı, resim, müzik ve ahşap atölyeleri, güzellik merkezi ve tiyatro salonu olmak üzere birçok hizmet alanımız mevcut. Engelli vatandaşlarımız, burada sadece vakit geçirmiyor. Ayrıca meslek de öğreniyor. Her yaş grubuna yönelik atölyelerimiz var. Burada vatandaşlarımız, güzel vakit geçirerek, hayallerini gerçekleştirme fırsatı elde ediyor. Buraya gelen vatandaşlarımız, ücretsiz bir şekilde evlerinden servislerle alınırken, günün sonunda tekrar servislerle evlerine bırakılıyor. Buradaki amaçlarımızdan biri de engellilerimize özgüven aşılamak ve özel olduklarını hissettirmek\" diye konuştu. Engelsiz Yaşam Akademisi\'ne çocuklarını güvenle gönderdiklerini belirten aileler ise çocuklarının artık hayata daha pozitif baktığını ve mutlu olduğunu söyledi.

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