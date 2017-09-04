(Görüntülü Haber) Engelliye özel deniz aracı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'ne bağlı turistik Adrasan tatil merkezine gelen engelli Yusuf Pektaş\'ın denize daha kolay girebilmesini sağlamak amacıyla belediye tarafından özel araç alındı. Kumluca Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldır Adrasan\'a tatile gelen bedensel engelli 16 yaşındaki Yusuf Pektaş\'ın denize daha kolay girebilmesi için özel engelli aracı satın alındı. Vatandaşın ve engellilerin tesislerden denize yürümesini kolaylaştırmak için de ahşaptan platform yaptırıldı. Yusuf Pektaş, \"Ankara\'dan geldim. 10 yıldır geliyorum. Kumluca Belediyesi\'ne çok teşekkür ediyorum. Denizi çok seviyorum. Denizden çıkmıyorum\" dedi. Baba Ahmet Pektaş, \"Tatil için geldik. Belediye başkanımızı kaldığımız otele davet ettik, tanıştık. Denize gitmekte zorluk çektiğimizi söyledik. Bize tahta yol yaptı. Bu gün tekerlekli araç geldi, deneyeceğiz\" diye konuştu. Anne Ayşe Pektaş, şöyle dedi: \"Buralara geldiğimizde tahta yollar yoktu. Denize girmekte zorlanıyorduk. Çocuğumuzla denize girip çıkmak zor oluyordu. Başkanımız buralara gelmişti. Biz de gördük. Kendisinden hizmet istedik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Şimdi Yusuf\'un denize kolay girebilmesi için yeni bir engelli araç gönderdi. Bundan sonra denize daha kolay girebileceğiz. Daha kolay olacak. Bu konuda destekte bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Yusuf Ankara\'dan buraya gelmeyi iple çekti. Denizden çok fayda görüyor. Denizi çok seviyor. Fizik tedavisinde de çok yardımcı oluyor.\" Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay da \"Belediyemize gelen talep üzerine Yusuf Pektaş\'a özel engellilerin denize girmesi için tasarlanan araçtan satın aldık. Belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen bu araç sayesinde Yusuf bundan sonra denize daha kolay girebilecek\" dedi.