(Görüntülü Haber) Engellilere destek için yapılan dans gösterisini parmaklıkların üstünden izlediler

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de, Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin faaliyetlerine dikkat çekmek için yaklaşık 100 kadın, gönüllü dans eğitmenleri eşliğinde dans etti. Engellilerin çalıştığı kafedeki gösteriye alınmayan erkekler ise dansı, branda çekilmiş demir parmaklıkların üstünden izledi. Dans eğitmenleri Ebru Yıldırım ile Tuğçe Çalılık, Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği\'nce işletilen \'Engelsiz Cafe’de dans gösterisi düzenledi. Genç yaşlı yaklaşık 100 kadının katıldığı dans gösterisine erkekler, alınmadı. Zuma dansı yapılan kafenin demir parmaklıklarına da branda çekilerek, dans gösterisinin dışarıdan izlenmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Bazı erkeklerin, demir parmaklıkların üstünden etkinliğin yapıldığı kafeyi izlemeleri dikkati çekti. Etkinliği düzenleyenler arasında yer alan dans eğitmeni Çalılık, gösteri sonrasında, kendilerine destek veren Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç’a teşekkür etti. Dans eğitmenlerinden Yıldırım da amaçlarına ulaştıklarını belirterek, “Buranın engelsiz kafe olması nedeniyle bir katkıda bulunalım istedik. Burada çalışanlar da engelli olması nedeniyle gönüllü olarak onlara bağış toplamak için çıktığımız yolda her şey, çok güzel gelişti. Amacımıza ulaştık. Programlarımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek en büyük dileğimiz” dedi.