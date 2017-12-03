(Görüntülü Haber) Engelliler maçında sakatlanan futbolcunun yardımına Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu koştu

Mehmet İNAN BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bursagücü Ampute Takımı ile Samsun Bedensel Engelliler Futbol Takımı arasındaki maçı izledi. Maç sırasında sakatlanan Afrikalı engelli futbolcunun yardımına da Çavuşoğlu koştu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bursa’da düzenlenen Bursagücü Ampute Takımı- Samsun Bedensel Engelliler Futbol Takımı maçını izlemek için merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Park\'taki spor tesislerine geldi. Maç sırasında sakatlanan Afrikalı Şerafettin Oralenka acılar için kıvranınca maçı izleyen Hakan Çavuşoğlu, sakatlanan futbolcunun yardımına koştu. Ayağı döndüğü belirlenen futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç sonunda futbolcuları tebrik edip onlara hediyeler veren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu münasebetle bütün engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam temennisinde bulunmak istiyorum. Bugün vesilesiyle gerçekleştirilen ampute takımı maçlarına ben de iştirak ettim. Burada kıran kırana bir mücadeleye şahitlik ettik. Saha içinde hiçbir engel tanımaksızın istediklerini yapılabilen, bunun heyecanını seyirciye kadar yansıtan bir mücadele gördük ve çok mutlu olduk. Engellilerle ilgili olarak iktidarlarımız döneminde çok fazla gelişim, dönüşüm ve yatırım gerçekleştirmiş olduk. Bizim engellilere bakış açımız, onların kapalı odalarda kapıların ardında asosyal bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri değil, sosyal hayatın içine katılmalarını temin etmektir. İktidarlarımız döneminde bir engelliler yasası çıkartılmış, onların yaşamlarını devam ettirmesini en mutlu oldukları yerin ailelerinin yanı olduğu bilinciyle evde bakım ücreti adı altında bir uygulamaya başladık. Bu kapsamda 500 bin engelli yakınına engelli bakım ücreti adı altında ücret ödemeye devam ediyoruz. Biz geldiğimizde kamuda 5 bin 770 civarında engelli memur istihdam ediliyordu. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Başbakanımızın açıkladığı üzere 2018 yılında da 5 bin engellimizi daha memur olarak atayacağız. Özel sektörde de işçi vasfında çalışan engelli sayısına baktığımızda şu anda 90 bin civarında engelli işçimiz kontenjandan yararlanmak suretiyle özel sektörde istihdam ediliyor.\"