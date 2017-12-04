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(Görüntülü Haber) Engelliler Günü’nde Engelsizsevda.com adlı oyun seyirciyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelsizsevda

04 Aralık 2017 13:14

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelsizsevda.com adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu. Yoğun katılımın gösterildiği oyun izleyenlerden büyük alkış topladı. Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sergilenen engelsizsevda.com adlı oyun toplumun engellilere karşı ilgisizliğini konu alarak aynı zamanda bir aşk hikayesi üzerinden engelli sorununu işliyor. 2 perdeden oluşan ve Turgay Yıldız’ın kaleme alıp yönetmenliğini yaptığı oyun Avcılar Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrencileri tarafından sahnelendi. 3 Aralık Engelliler Günü’nde sergilenerek seyirciyle buluşan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunu izleyenler oyuncuların performanslarını ayakta alkışladı. “ENGELLİLERİN YAŞAMIN İÇİNDE OLMASINI İSTİYORUZ” Oyunu izleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli,” Biz engellilerin yaşamın içinde olmasını istiyoruz. Çünkü dünya nüfusunun yüzde 10’u engelli. Bütün insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır. Bizler bütün dezavantajlı grupları başta engelliler olmak üzere hayatın içinden soyutlayıp, onları dört duvar arasında tutmakla davranılmış bugüne kadar. Ancak onlar yaşamın içinde olacaklar” dedi.

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