(Görüntülü Haber) Engelli yerine park eden sürücüye ilginç tepki

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde vatandaşlar, sürücüsünün engelli park yerine park ettiği otomobili not kağıtlarıyla kaplayarak, tepki gösterdi.



Kordon\'da engelliler için ayrılan park yerine otomobilini park eden sürücüye, vatandaşlardan sıra dışı tepki geldi. İzmirliler, renkli yapışkanlı not kağıtlarını park halindeki otomobile yapıştırdı. Otomobili tamamen not kağıtlarıyla kaplanırken, bu tepki, çevredekiler tarafından ilgiyle karşılandı. Otomobilin önünde bol bol fotoğraf ve video çeken İzmirliler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.