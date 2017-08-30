(Görüntülü Haber) Engelli vatandaşlar denize girerek gönüllerince eğlendi

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) İZMİR\'de, 45 engelli vatandaş ve aileleri, AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı\'nın düzenlediği etkinlik kapsamında denizle buluştu. AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, engelli vatandaşlar için geçen 11 Ağustos\'ta düzenlediği İstanbul gezisinin ardından bugün de günübirlik deniz etkinliği düzenledi. İzmir\'in Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Konak ilçelerindeki engelli vatandaşlar ve ailelerinin davet edildiği etkinlikte, engelli vatandaşlar İzmir\'in Gümüldür İlçesi\'nde piknik yapıp denize girerek gönüllerince eğlendi. Etkinliği düzenleyen AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanı Adnan Yılmaz, engelli vatandaşların sevinçlerinden ders çıkardıklarını ve onlarla daha çok ilgilenilmesi gerektiğini söyleyerek, \"Geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sosyal bütünlüğü sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın evlerinde geçirdikleri zamanı farklılaştırmak adına her türlü ulaşım ve ağırlamaları karşılayarak İstanbul\'a geziye götürdük. Bu gezide çocukların ve engelli vatandaşlarımızın mutluluğunu tarif etmek imkansızdı. Onların sevinçlerinden çok ders çıkararak onlara daha çok ilgi ve alaka göstermemiz gerektiğini gördük. Bizde bunun üzerine bu etkinlikleri devam ettirme kararı alarak bugün de Gümüldür\'e denize geldik. Biz bu işi severek yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamız noktasında zaten bizlere istikamet çizmişti. Biz de bu hedef doğrultusunda engelli vatandaşlarımızı sosyalleştirerek topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu etkinlikte büyük katkıları olan Hanife Özcan Erçelik\'e, Bornova Sosyal Politikalar Başkanı Rabia Koç ve Konak Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Vurankaya\'ya, Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Uğur Baran\'a teşekkür ederken, il başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ederim\" dedi.