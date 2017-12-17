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(Görüntülü Haber) Engelli parkı için kermes düzenlediler

Haber Hülya ELTEŞ - Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bahçeşihir Koleji ve Uğur Anadolu Lisesi tarafından, Yerli Malı Haftası kapsamında 'Köy Şenliği ve Kermesi' düzenlendi

17 Aralık 2017 14:53

Haber Hülya ELTEŞ - Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Bahçeşihir Koleji ve Uğur Anadolu Lisesi tarafından, Yerli Malı Haftası kapsamında \'Köy Şenliği ve Kermesi\' düzenlendi. Etkinlikten elde edilecek gelirin Bodrum\'da yapılacak olan engelli oyun parkı için kullanılacağı bildirildi. Bodrum\'daki bir kolejin bahçesinde düzenlenen Köy Şenliği ve Kermesi\'nde öğrenciler, kendi el emekleriyle yaptıkları ürünleri satışa sundu. 250 öğrenci, öğremenleri ile birlikte yaptıkları yöresel yemek, hediyelik eşya ve oyuncakları açtıkları 50 stantta sattı. Öğrenciler, oldukça keyifli vakit geçirdi. Köy şenliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Bodrum Bahçeşehir Koleji Müdürü Barış Anıl Çakır, Bu etkinlik kapsamında yaptığımız çalışmaların sonunda elde ettiğimiz gelirle her yıl proje üretiyoruz. Geçen yıl yaptığımız etkinlik de Bodrum\'daki bir devlet okuluna bir robotik atölyesi kurmuştuk. Bu seneki etkinliğimizin amacı da Bodrum\'a bir engelli çocuk parkı kazandırmak. Etkinlikte çocuklarımızın el emeği ürünleri sergileniyor. Etkinlikteki, hedefimizden biri de çocukların üretim süreçlerine de tanıklık etmesiydi dedi.

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