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(Görüntülü Haber) Engelli oğluna bakmak uğruna hayatından vazgeçti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hilmi Rakalar, Murat Reis Camisi'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı

01 Mart 2018 23:35

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hilmi Rakalar, Murat Reis Camisi\'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Rakalar için düzenlenen cenaze törenine spor camiasından birçok isim katıldı. Engelli olan oğlu Hamit Tolga ise kendisini yalnız bırakmamak uğruna hayatını hiçe sayan babasının cenaze töreninde yer alamadı. Büyük üzüntü yaşayan Hamit\'in cenazeye gelmesini, yakınlarının istemediği öğrenildi. Hamit Rakalar\'ın kızı Şebnem Rakalar, babasının Altınordu sevgisiyle ömrünü geçirdiğini söyledi. Hilmi Rakalar\'ın son olarak Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen pazartesi günü oynanan Altınordu-Boluspor maçında tribünde olduğunu belirten Şebnem Rakalar, \"Babam ölene dek Altınordu\'yu hayatının en önemli parçalarından biri yaptı. Kardeşim Hamit\'e de o sevgiyi aşıladı. Altınordu bize hep sahip çıktı. Hamit, bundan sonra da maçlara gitmeye devam edecek\" dedi. Kulübün eski başkanlarından Cavit İşyapan ise büyük bir Altınorduluyu sonsuzluğa uğurladıklarını belirterek, \"Hilmi herkesten iyi Altınorduluydu. Şimdi engelli oğlu yalnız kaldı. Hepimiz Hamit\'e kucak açacağız, o çocuğu yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu. Rakalar, Kokluca Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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