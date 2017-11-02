(Görüntülü Haber) Engelli kızının önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde yaşayan 47 yaşındaki K.P. (Kenan Polat), kavga ettiği sevgilisi 35 yaşındaki Yasemin Tüğyan\'ı engelli kızının önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. K.P., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Karaman Mahallesi 1719/3 Sokak\'taki Akdemir Apartmanının 5\'inci katında meydana geldi. Garson K.P. dün (çarşamba) kavga ettiği ve karakolluk olduğu sevgilisi, bir çocuk annesi Yasemin Tüğyan\'ın evine barışmak için gitti. Ancak Tüğyan barışma tekfini kabul etmedi. Bunun üzerine tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında K.P., Tüğyan\'ı, 17 yaşındaki engelli kızı E.T.\'nin önünde bıçakladı. Vücudunda göğsünden ve sırtından 7 kez bıçaklanan Tüğyan, olay yerinde öldü. Olayın ardından K.P., evden çıkarak kaçtı. Cinayet, eve hayır yemeği vermeye gelen bir yardım kuruluşunun görevlilerince fark edilince ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tüğyan\'ın öldüğü belirledi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı inceleme sonrası Yasemin Tüğyan\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ceset evden otopsi için kaldırıldığı sırada, katil zanlısı K.P. Çınar Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu. K.P. ile sevgilisi Yasemin Tüğyan\'ın dün kavga ettikleri, kavganın ardından Tüğyan\'ın polise giderek darp ettiği gerekçesiyle K.P. hakkında şikayet ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Öte yandan; bini zihinsel engelli 2 kız çocuğu annesi Yasemin Tüğyan\'ın bir süre önce eşinden boşandığı ve ev hanımı olduğu belirtildi.