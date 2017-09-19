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(Görüntülü Haber) Engelli kızını, koltukla gezdiriyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 50 yaşındaki Öznur T

19 Eylül 2017 14:53

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 50 yaşındaki Öznur T., 14 yaşındaki engelli kızını, altına teker koydurttuğu koltukla sokaklarda gezdiriyor. Çorum’da zihinsel ve fiziksel engelli olan N.E.’nin ulaşımını annesi evindeki tekli koltuğun altına teker koydurtarak sağlıyor. Çorum\'un cadde ve sokaklarında tekerlekli sandalye yerine koltukla gezen N.E.\'nin bu durumunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bir süre önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Öznur T., Valilik desteğini de kabul etmiyor. Valilik tarafından temin edilen akülü aracı kabul etmeyen anne kızını tek kişilik koltukla kentin cadde ve sokaklarında gezdiriyor. 2 çocuk annesi kadın, devletten kızı için sadece bakım parası alıyor.

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