(Görüntülü Haber) Engelli kardeşler Yozgat’ın köyünden dünyaya seslerini duyuruyor

Halit YILMAZ SORGUN YOZGAT (DHA) YOZGAT\'ın Sorgun ilçesi Karabalı köyünde tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve doğuştan kas erimesi (motor nöron) hastası Kazım ve Gülcan Kasımoğulları kardeşler, Facebook üzerinden yaptıkları \'Radyo Karabalı\' yayınlarıyla seslerini dünyaya duyuruyorlar. Kas erimesi hastalığı nedeniyle hayatlarını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren 28 yaşındaki Gülcan ve 37 yaşındaki Kazım kardeşler, hayata küsmek yerine evlerinin bir odasında internet üzerinden online radyo yayını yaparak engelleri aşmaya çalışıyorlar. 12 YILDIR YAYINDALAR Yozgat merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Karabalı köyünde yaşayan Gülcan ve Kazım kardeşler, internet üzerinden online radyo yayını yapmak istediklerinde kimsenin kendilerine inanmadıklarını ancak bunu 12 yıldır aralıksız her gün saat 10.30 ila 19.30 arasında kesintisiz yaparak tüm dünyaya kanıtladıklarını söylediler. Kazım Kasımoğulları Radyo bizi hayata bağlıyor. Ben sadece bilgisayar mouse kullanabiliyorum. Kardeşimin ise klavyesi çok iyidir. O da gelen isteklere hemen karşılık vererek bana çok yardımcı oluyor. Biz doğuştan engelliyiz, kas erimesi hastalığımız var. Ancak hastalığımızı fazla takmıyoruz, kendimizi işimize veriyor ve eğlenmeye bakıyoruz. Hastalığımızı o kadar düşünseydik zaten bu durumda olmazdık diye konuştu. HAYALLERİ YEREL BİR FREKANS ALIP YAYIN YAPMAK İSTİYORLAR Kendilerini Japonya, Fransa ve Çin gibi birçok ülkede yaşayan Türklerinde yakından takip ettiğini belirten Kasımoğulları, Evimizin bir odasında yayın yapıyoruz ancak daha iyi imkanlarımız olsa güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Tek hayalimizde Radyo Karabalı\'yı yerel frekansta bir radyoya dönüştürmek şeklinde konuştu. YAŞAMA ARTIK DAHA SIKI TUTUNUYORUZ Ağabeyine her konuda destek olmaya çalıştığını anlatan Gülcan Kasımoğulları?da, Ağabeyim radyoyu kurduğunda ben de ona bir katkıda bulunmak istedim. Neler yapabilirim diye düşündüm. Ağabeyimin ellerinde fazla güç olmadığından yazılarında ve isteklerinde yardımcı olmaya başladım. Bu radyoyla yaşama daha sıkı tutunuyoruz. Çünkü bir işimiz var diye her sabah uyandığımızda radyonun başına geçip oradaki istekleri yayınlıyoruz. Dinleyicilerimizden gelen ilgi bizi çok mutlu ediyor dedi. ANNE VE BABA\'NIN MUTLULUĞU Çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Sevim Kasımoğulları, \'Gücüm yettiği kadar çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorum. Radyoyla zamanlarını geçiriyorlar. Kızım daha çok ilgileniyor. Oğlumun elleri tutmadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruzö dedi. Baba Mustafa Kasımoğulları\'da, çocuklarının yanından biran olsun ayrılmadıklarını belirterek, \'Kurdukları radyo sayesinden hem hayata daha sıkı sarıldılar, hem de zamanlarını bu radyo sayesinde değerlendirmiş oldular diye konuştu.