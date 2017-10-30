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(Görüntülü Haber) Engelli gençler, 'Kusursuz Kafe' ile sosyal hayata entegre oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında geliştirilen proje ile eğitim görerek sertifika alan 45 engelli gençten 18'i, belediyenin açtığ

30 Ekim 2017 16:33

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de, \'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı\' kapsamında geliştirilen proje ile eğitim görerek sertifika alan 45 engelli gençten 18\'i, belediyenin açtığı \'Kusursuz Kafe\'de çalışıyor. Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata entegrasyonunu amaçlayan proje, \'Avrupa Başarı Ödülleri\' kapsamında, \'Yılın en başarılı sosyal sorumluluk projesi\' ödülü aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından koordine edilen hibe programı kapsamında, Düzce Belediyesi, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği?nin hazırladığı proje kabul edildi. Proje ile 45 engelli çocuk 120 saat eğitime tabi tutuldu. Hepsi de sertifika alan gençler, projenin ikinci ayağında belediye tarafından Düzce Kent Park içide açılan Kusursuz Kafe\'de istihdam edildi. Down sendromlu ve zihinsel engelli gençler, kafede iki vardiya halinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlarken topluma entegrasyonları da sağlanmış oldu. Söz konusu proje, Almanya\'da düzenlenen \'Avrupa Başarı Ödülleri\' kapsamında da ödül aldı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Ödemir ile birlikte kafeyi ziyaret ederek çalışan personel ile sohbet etti, sorunlarını dinledi. Başkan Dursun Ay, engelli gençlerin kafede toplumla buluşup kaynaştığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Çocuklarımızın burada kendilerine güvenleri geldi. Başka arkadaşlarımızı da buraya alacağız ve sayıyı arttıracağız. Geniş bir arazi üzerindeyiz. Burada arkadaşlarımızı en güzel şekilde topluma kazandırmayı düşünüyoruz. Kendileri bizzat burada çalışıyorlar. Çok memnunlar. Her gün daha da kendilerini geliştiriyorlar. Biz belediye olarak bu sosyal projenin arkasındayız. Buna sahip çıkacağız. Örnek bir proje olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızı bu şekilde topluma kazandırmış olacağız.\" Projenin geliştiricilerinden Düzce Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk ise hazırladıkları projenin hibe programı kapsamında kabul edilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle dedi: \"Bu ortak proje ile 45 engelli çocuğumuz, 120 saat eğitim gördüler. Hepsi sertifikalandırıldı. Çocuklar arasından seçilen 18 kişi kafemizde istihdam edildi. Çocuklar daha önce sadece kendi hemcinsleri ve aileleri ile diyalog kurabiliyorlardı. Proje sayesinde diğer insanlar ve cinslerle de diyalog kurabilme, bir konuşmaya başlayabilme, bir yere kendileri gidebilme yetisine sahip oldular. Öğrendikleri el becerileri ve mutfak becerileri ile evlerinde ailelerine yardım edebilir duruma geldiler. Bir çok öğrencimiz buradan elde ettikleri gelirle ailelerine maddi destek sağlamaya başladılar.\"

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