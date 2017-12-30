(Görüntülü Haber) Engelli çocuklar için yeni yıl kutlaması (2)

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesindeki Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve bir özel eğitim merkezi tarafından \'Anneler özel çocuklarla buluşuyor\' temalı çocuk balosu düzenlendi. Ortaca Belediyesi Bahçelievler Düğün Salonu\'nda düzenlenen baloda, engelli çocuklar ve velileri müzik eşliğinde dans etti. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı \'Anneler özel çocuklarla buluşuyor\' temalı organizasyonda, çocuklar özel olarak hazırlanan dilek ağacına yeni yıldan beklentilerini yazdıkları kartları astı. Etkinliğe, Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, belediye meclis üyeleri, CHP Kadın Kolları üyeleri, Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte anneler tarafından örülen 400 atkı ve bere çocuklara dağıtıldı. Belediye Başkanı Karaçelik engelli öğrenciler ile birlikte pasta kesti. Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk, özel çocukları bir araya getirdiklerini ve Kent Konseyi\'ndeki annelerin elleriyle ördükleri atkı ve bereleri, özel çocuklarla buluşturduklarını söyledi. İki hafta içerisinde 200 çocuk hedeflediklerini belirten Türk, bir günde 400\'ün üzerinde çocuğa atkı ve bere ulaştırdıklarını kaydetti. Zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu ve fiziksel engelli bireylerin diğer öğrencilerle birlikte özellikle sosyal hayatın içerisinde var olmaya çalıştığını anlatan Psikolog Semra Aksüyek, \"Onların üretken hale gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın varlığını ve başarabildiği şeyleri gösterebilmek. Desteklerle çocuklarımızın hayatın içerisinde çalışan bireyler olarak var olmalarını sağlamak istiyoruz\" dedi. ENGELLERİN KALKTIĞI BİR YIL DİLEDİ Belediye Başkanı Hasan Karaçelik çocuklarla birlikte bir yılı uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Karaçelik, \"Tabii ki yeni bir yıl yeni umutlara gebedir. Ben de hem tüm insanlık hem de engelli bireylerimiz adına gelecek yılın bütün engellerin kalktığı barışın, dostluğun, insanların yüzündeki gülümsemenin eksik olmadığı, kadına tacizin olmadığı, çocuğa şiddetin olmadığı bir yıl diliyorum. Umarım bu dileklerimizin bir kısmı gerçekleşir ve insanlık yeni yılda daha iyi bir yaşam için gelecek yıllara umutla bakar\" diye konuştu.