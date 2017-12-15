(Görüntülü Haber) Engelli basketbolcu, antrenmanlara oğullarıyla çıkıyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta, birinci ligdeki engelliler basketbol takımının sporcusu Saadettin Şavlı, antrenmanlara çocuklarıyla birlikte çıkıyor. Oğullarının kendisi gibi sporcu olmasını istediğini belirten Şavlı, \"Allah, iki ayağımı aldı, bana nur topu gibi iki evlat verdi. Spor, bize yaşama sevinci veriyor\" dedi. Merkez Hürriyet Mahallesi\'nde yaşayan Saadettin Şavlı\'nın (45), 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle iki bacağı güçsüz kaldı. Muş Engelliler Basketbol Takımı\'nda 17 sene önce baskete başlayan Saadettin Şavlı, deplasman maçı için gittiği Şanlıurfa\'da tanıştığı Aliye Şavlı (43) ile 2005 yılında evlendi. Kendisi gibi çocuk felci geçirdikten sonra bir bacağını kullanamayan Aliye Şavlı ile evliliğinden Furkan (11) ve Serkan (6) isimlerinde iki çocuğu olan Saadettin Şavlı, bu yıl birinci ligdeki Hakkari Sümbül Engelliler Takımı\'na transfer oldu. Muş\'ta, hafta içi antrenman yapan, hafta sonu ise maçlara giden Saadettin Şavlı\'nın oğlu Furkan da babası gibi basketbola gönül verdi. Baba- oğul haftanın 3 günü birlikte antrenman yapmaya başladı. Aldıkları engelli maaşlarıyla geçinen Şavlı çifti, en büyük isteklerinin, oğullarının okuyup, meslek sahibi olmaları olduğunu belirtti. Sporun kendilerine yaşama sevinci verdiğini vurgulayan Saadettin Şavlı, \"Allah, iki ayağımı aldı, bana nur topu gibi iki evlat verdi. Kendim gibi oğullarımı da sporcu yapacağım. Oğlumla antrenmana gitmek, oldukça keyifli. Çok mutlu bir evliliğimiz var. Spor, bize yaşama sevinci veriyor\" dedi.