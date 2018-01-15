(Görüntülü Haber) Enes, eskisi gibi koşup oynamak istiyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki evlerinin çatısında, güvercinlerini beslediği sırada, 13 metre yükseklikten düşen Enes Karaman (14), beyin travması geçirdikten sonra \'Yaşamaz\' denilmesine rağmen 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Yatağa bağlı kalan Enes, artık söyleneni anlıyor, komutlara yanıt veriyor. Sabırla oğullarının iyileşmesini bekleyen Ebru- Levent Karaman çifti, tek isteklerinin, Enes\'in yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için fizik tedavi süresinin artırılması olduğunu söyledi. Enes Karaman, 29 Ağustos 2016 tarihinde, Bornova ilçesinin Altındağ Mahallesi\'ndeki evlerinin çatısında, güvercinlerini beslerken 13 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle beyin travması geçiren Enes için doktorlar, \'Yaşamaz\' dedi. Küçük Enes, 47 gün yoğun bakımda kalırken, annesi Ebru Karaman (36), babası Levent Karaman (42) ve kardeşi Ecrin Karaman\'ın (8) desteğiyle yaşama tutundu. Enes\'i çok sevdiği Göztepe takımının taraftarları da yalnız bırakmadı. Odasının duvarında asılı sarı- kırmızılı takımın bayrakları ve \'Geri gelsin o güzel günler\' yazılı atkı ile misafirlerini karşılayan Enes, 17 aydır süren tedaviye son 1- 2 aydır yanıt vermeye başladı. Enes, artık ellerini hareket ettiriyor, gözlerini kırpıyor, anne ve babasının basit komutlarına yanıt veriyor. \'HAYATTA KALMASINA ÇOK DÜŞÜK İHTİMAL BAKILIYORDU\' Enes ile ilgili umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini anlatan baba Levent Karaman, oğlunun yaşaması için ailece büyük sınav verdiklerini söyledi. Karaman, \"Enes, güvercinleri çok seven bir çocuk. O gün çatıda, onları uçururken bir güvercin, yan evin çatısına konmuş. Enes, normalde çeşmeden hortumla su tutup, onları uçururdu; ama o gün çatıya çıkmış. Polyester zeminin üzerine basmış ve aşağı düşmüş. Ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis\'e kaldırıldı. Çok ciddi bir ölüm tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ağır bir beyin travması yaşadı. Hayatta kalmasına çok düşük ihtimal bakılıyordu. Beyin sapında ufak bir kanama olmuş. Ameliyatla beyin kanamasını durdurup, kanı boşalttılar. 47 gün yoğun bakımda kaldı\" dedi. \'PANZEHRİ FİZİK TEDAVİ\' Enes\'in uzun süre boğazındaki delikten solunumunu sağladığını belirten baba Karaman, omurilikte sorun olmadığını ve taburcu olurken de sürecin zamana bırakıldığını kaydetti. Birkaç ay öncesine kadar oğlunun tepkilerinin çok zayıf olduğunu dile getiren Karaman, \"Artık göz kırparak, sorularıma yanıt veriyor. Midesindeki delikten besleniyor. Haftanın 3 günü fizik tedaviye götürüyoruz. Bornova Belediyesi\'nin ambulansı bizi getirip, götürüyor. 3 gün de eve fizyoterapist çağırıyoruz. Her seansın uzunluğu, yaklaşık 1 saat. Bu tür hastalıkların ilacı, panzehri fizik tedavi. Keşke imkanımız olsa da sabah merkeze gitsek öğleden sonra evde yapsak yani günde 2 seans tedavi alabilse. Aile olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Gelişiminde gözle görülür bir iyileşme oldu\" diye konuştu. Daha önce taksi şoförlüğü yaptığını ve Enes\'in bakımı için işinden ayrıldığını söyleyen Levent Karaman, \"Enes, ağır olduğu için sadece ben kaldırabiliyorum. Bin 20 lira evde bakım maaşı ve 300 lira engelli maaşımız var. Yetmiyor; çünkü Enes\'in masrafları var. Yardımseverler, destek veriyor. Bizim durumumuzda olan aileler için de Enes için de tek ihtiyaç fizik tedavi. Onun bir gün yataktan kalktığı günü de göreceğiz. Biz buna inanıyoruz\" dedi.