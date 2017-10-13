(Görüntülü Haber) Enerji Bakanı Albayrak: Türkiye kişi başı emisyonun en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sabancı Üniversites tarafından Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen 8. IICEC Uluslararası Enerji ve İklim Forumu\'nda konuştu. Albayrak, Paris iklim zirvesinde Türkiye\'nin gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen gelişmiş ülkeler arasında sayılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, \"Zira Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer alırken, en fazla kirletenlerle aynı kategoride, aynı külfete tabi tutulmaktadır. 2007 rakamlarına göre, Türkiye\'nin kişi başına düşen sera gazı salınımına göre Türkiye\'nin kişi başına düşen sera gazı salınımı 5.90-6 ton civarında. Çok net söylüyorum. Kişi başı sera gazı salınımında dünyada aynı sınıfta gözüktüğümüz ülkelere bakacak olursak ABD 16.2 ton, Almanya yaklaşık 9 ton, Rusya 11.2 ton, kişi başı sera gazı salınımıyla bu ülkeler nerede, Türkiye nerde? Gelişmiş OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, kişi başı emisyon miktarının hala dünyada en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi\"diye konuştu. Türkiye\'nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer almasının sebeplerini de sıralayan Bakan Albayrak, \" Özellikle sera gazı verilerinin yanında, yenilebilir enerji alanındaki örnek yatırımlarıyla, nükleer enerji dahil, düşük emisyon yatırımlarına verdiği destekle, temiz kömür teknolojilerine alakalı yaptığı yatırımlarla, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele ve sürdürülebilirlik alanında sorumluluğunun çok ötesinde bir hassasiyet sergilediği net bir şekilde ortaya konulmaktadır\"dedi.