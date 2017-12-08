(Görüntülü Haber) En zor yılın en başarılıları

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi\'nde (AOSB), ekonomik krizin en yoğun yaşandığı 2016 yılının en başarılı firmaları ödüllendirildi. 14 kategoride 46 ödül dağıtıldı. AOSB, 2016 yılının en başarılı firmalarını ödüllendirdi. Akra Hotel\'deki ödül törenine AOSB\'deki iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, AOSB Başkanı Ali Bahar ve davetliler katıldı. Türkiye\'nin en temiz ve en çevreci OSB\'si ödülüne sahip, yıllık 7.5 milyar TL ticaret hacmi, 500 milyon dolar ihracata sahip AOSB\'nin ödül töreninde 14 kategoride 46 ödül verildi. EN ZOR YILIN EN BAŞARILILARI Törende protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Vali Münir Karaloğlu, 2016 gerçekten hiçbirimizin hatırlamak istemediği, her sektör için çok zor bir yıldı. Antalya için daha da zordu. Çünkü Antalya turizm şehriydi, ana taşıyıcı sektörü turizm. Turizm kötü olduğunda tarımının da sanayisinin de etkilenmemesi mümkün değildi. Zor bir yıldı ve işte o zor yılda başarılı olmuş işadamlarımızı, sanayicilerimizi ödüllendiriyoruz. O yüzden daha da kıymetli. Bugüne geldiğimizde 2017\'de hem turizm hem tarım hem de makro ekonomik değerlerimiz 2016\'ya göre de çok iyi. Güçlü bir devletimiz, iyi bir dayanışmamız var dedi. YATIRIM VE İSTİHDAMA İHTİYAÇ VAR Bugün kendisi için de gurur verici bir gün olduğunu belirten Çetin Osman Budak, Çok uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın ödül günü. Daha da büyüyün, daha çok yatırım yapın, daha çok istihdam yaratın, çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Üretimin en önemli ayaklarından bir tanesi ise siyasi istikrar ve ardından gelecek ekonomik istikrar. O yüzden ülkemizde şu anda yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar var. Bölgemiz son derece kritik bir coğrafya. ABD Başkanı Trump\'ın yaptığı açıklama var. Emperyalist güçlerin kan gölüne çevirdiği Ortadoğu\'da yeni oyunlar oynanıyor. O yüzden hepimiz çok duyarlı ve uyanık olmak zorundayız diye konuştu. TEKNOLOJİ VURGUSU Mehmet Günal ise endüstri 4.0\'ın da ötesinde robotik bir döneme geçildiğini belirterek, Robotlara vatandaşlık veren ülkeler bile var. Dolayısıyla daha önce ıskaladığımız gibi ıskalarsak büyüme şansımız yok ve bir an önce bu yöndeki yapısal reformları tamamlamalı, yatırımlarımızı daha yüksek teknolojili yatırımlara kaydırmamız lazım diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de OSB\'deki atıksu bedellerinin yüzde 30\'dan 15\'e indirildiğini belirterek, bu yönde yeni düzenlemeler yapılması durumunda da sıfıra kadar çekilebileceğini açıkladı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, iş dünyasının tüm stres testlerinden başarıyla geçtiğini, üretmeye, çalışmaya, ihracata devam ettiğini kaydetti. Kütükçü, Antalya bunun en güzel örneklerinden biridir. İhracatta 1 milyar doları aşmayı başardı. Antalya son 10 yılda ihracatçı firmasını iki kat artırdı. 723 Antalyalı firma ihracat yapmayı başardı. Bu sayıyla da Türkiye\'de 8\'inci sırada. Bölgedeki 328 firma 13 bin kişiye istihdam sağlıyor. OSBÜK olarak bu yıl bir milat olarak değerlendiriyoruz ve üretim reform paketiyle üzerimizdeki 1 milyar TL\'lik yük kaldırılmış oldu diye konuştu. 900 DÖNÜMLÜK MÜJDE Sanayicilere yeni bir müjde vermek istediğini anlatan AOSB Başkanı Ali Bahar da üç gün önce çıkan kararla OSB\'nin 900 dönüm daha büyümesini sağlayacak 4 ve 5\'inci tevsi alanların da alındığını açıkladı. Sanayicilerin barış, istikrar ve sükunet istediklerini dile getiren Bahar, Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı ülkedeki negatif etkilerin kaldırılmasıdır. Hepimizin hedefi güçlü bir Türkiye\'dir dedi.