(Görüntülü Haber) 'En büyük sıkıntımız gereksiz çağrılar'



Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, 112 Çağrı Merkezi açıldığı günden itibaren gereksiz çağrıların yüzde 76\'dan yüzde 62\'ye düştüğünü belirterek, En büyük sıkıntımız gereksiz çağrıların halen daha var olması dedi.



Burdur\'da 2018 yılı 112 Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'nde Vali Şerif Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'nci Bölge



Müdürü Rıza Kamil, Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hikmet Bilge katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, tüm kurumların tek numarada birleşmesiyle beraber zaman zaman meydana gelen aksaklıkların giderilmesi, yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, bundan sonra yapılacak çalışmalarda yol haritasının belirlenmesi için koordinasyon kurulu toplantılarının yapıldığını söyledi. Vali Yılmaz, Geçen hafta içerisinde Avrupa 112 Günü dolayısıyla açtığımız stantta özellikle 112 çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilmemesi için yaptığımız çağrılarımızı tekrarlamamız gerekiyor. Burdur\'da gereksiz çağrılar 112 Çağrı Merkezi açıldığı günden itibaren yüzde 76\'lardan yüzde 62\'lere düştü. Bunun daha da aşağıya düşmesi lazım. Bunun için de acil durumda insanlarımızın numaraya ulaşması için bilinilirliğinin artması gerekiyor. Bazı vatandaşımız 112\'yi sadece sağlık için ulaşılan numara diye biliyor. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi okullar dahil olmak üzere yapmamız gerekiyor dedi.



Kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığını vurgulayan Vali Yılmaz, Bugüne kadar kurumlar arasında çok şükür koordinasyonu sağladık. Bu yönden bir sıkıntımız kalmadı. Bütün kurumlarımız 112 ile ilgili birlikte çalışmanın avantajlarını gördü ve bunu da iyi bir şekilde uyguluyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız gereksiz çağrıların halen daha var olması diye konuştu.

Çağrı alıcıların vatandaşın müracaatı esnasında bir takım soruları sormasından vatandaşın rahatsız olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, şöyle dedi



Arkadaşlarımız bu soruları mecburen soruyor. Tabi insanların zor zamanları ancak arkadaşlarımızın doğru kuruma yönlendirmesi için o bilgilerin sağlıklı alınması ve ilgili kurumun muhatap kılınması gerekiyor. Yangın, kavga, kaza olabilir, bunları bizim bilmemiz, olayın mahallini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın ilk sorduğu sorular çok kısa olmasına rağmen insanlarımız çok uzun bir zaman geçiyor gibi bir algısı var. Bunun da telafi edilmesi gerekiyor. Biz insanlarımızın en kısa sürede ilgili kurumla muhatap kılınması ve hizmetin en seri biçimde ulaştırılması, insanlarımızın en zor anlarında yanlarında olması gereken kurumlarız. En seri şekilde olaya müdahale etmesi ve vatandaşımızın yanında olması en büyük arzumuz. Bununla ilgili gerekeni yapacağız.



Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hikmet Bilge tarafından katılımcılara sunum yapıldı ve yapılması gerekenler konuşuldu.