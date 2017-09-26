(Görüntülü Haber) En büyük rakipleri ikizleri

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen kick boks kursuna katılıp müsabakalara hazırlanan sporcular arasında yer alan 9 ikiz, birbirlerine karşı olan hırsları ile dikkat çekiyor. İkiz kardeşlerin aynı anda spora başladıklarını belirten kick boks antrenörü Fatih Karagül, \"Aralarında sürekli bir rekabet var. Birisi başarı elde ederse diğeri onu geçmek istiyor. Diğer sporcuların yaptıklarını pek önemsemiyorlar tek hedeflerini ikizlerini yenmek ve onu geçmek. Rakip olarak ikizlerini görüyorlar\" dedi. Samsun\'da İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi\'nin işbirliğiyle düzenlenen kick boks kursunda 200 öğrenci arasında 9 ikiz bulunuyor. Aynı anda spora başlayan ikizler müsabakalara da birlikte hazırlanıyorlar. İkiz kardeşler arasında büyük bir rekabet bulunduğunu belirten kursta görevli kick boks antrenörü Fatih Karagül, şöyle dedi: \"İkizler aynı anda spora başlıyorlar. İkizlerden hep biri daha girişken biri daha çekingen oluyor. biri gevezedir biri suskundur. Biri içine kapanık biri dışa dönüktür. Kesinlikle birbirleriyle anlaşamıyorlar. Onları ayrı ayrı çalıştırıyoruz ama sonra zaman geçtikçe büyüdükçe daha iyi takım arkadaşı oluyorlar. Aralarında sürekli bir rekabet var. Birisi başarı elde ederse diğeri onu geçmek istiyor. Diğer sporcuların yaptıklarını pek önemsemiyorlar tek hedeflerini ikizlerini yenmek ve onu geçmek. Rakip olarak ikizlerini görüyorlar. 9 ikiz yani 18 öğrencimiz bu şekilde onlara sporu öğretmen ve müsabakalara hazırlamak bizler için de çok güzel ve farklı oluyor. ancak tek sporcu çalıştırmaktansa ikiz sporcu çalıştırmak daha zor. beraber çalışmalarının onlar açısından avantajı da oluyor. Bizim sporumuz için hır gerekiyor. Onlarda en yakınındaki ile rakip oluyorlar. Hırslanıp birbirlerini geçmeye çalışmak onların hızlı ilerleme kaydetmesini sağlıyor. İkiz sporcularımız başarılılar il genelindeki ve Türkiye genelindeki müsabakalarda madalyalar kazanıyorlar.\" İkiz kardeşi ile beraber spor yapmaya başladıklarını anlatan 16 yaşındaki Hilal Kodan, \"Antrenmanda biri ikizime sert vurduğunda canım acımıyor ama sinirleniyorum. Onun canı acıdığında benim de için kötü oluyor\" dedi. Aysel Kodan ise ikiz kardeşiyle müsabakalara hazırlanmanın sevkli olduğunu anlatırken, \"Ona daha sert vurabiliyorum. Antrenman sırasında arkadaşlarıma aynı şekilde vuramam. Bir de maçlara giderken eğlenceli oluyor. Her hareketinden bakışından ne demek istediğini ne hissettiğini anlayabiliyorum\" diye konuştu. 12 yaşındaki Zeynep Gülcan Tuğrul, \"İkimiz aynı anda spora başladık. Kick boksu beraber öğrendik. Diğer çocuklar yerine kardeşimle çalışmak bence daha güzel oluyor. Bazen birbirimize sert vursak da yine de kardeşimle çalışmak daha eğlenceli. İkiz kardeşime sert vurulduğunda benim de canım acıyor. Onsuz bu sporu yapmayı düşünemiyorum\" diye konuştu. Ekrem Gürcan Tuğrul ise \"2.5 yıldır bu sporu yapıyoruz. İkiz kardeşimle beraber aynı sporu yapmak çok güzel bir duygu. Ara sıra dalaşıyoruz sert vurabiliyoruz ama çok güzel bir duygu\" dedi.