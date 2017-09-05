(Görüntülü Haber) Emre Kongar'ın Cumhurbaşkanı adayı; Büyükerşen

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te düzenlenen \'3\'üncü Kitap Günleri\' etkinliğine katılan yazar Emre Kongar, etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen\'in elini tutup havaya kaldırarak, \"Halk olarak bastıracağız, bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptıracağız\" dedi. Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda bu yıl 26 Ağustos- 4 Eylül arasında 3\'üncü düzenlenen \'Marmaris Kitap Günleri\' etkinliğinin son gününe usta yazarlar imza vermek için katıldı. Çeşitli şehirlerden gelerek stant açan 30 yayınevinin kitaplarını sattığı etkilikte; usta yazar ve köşe yazarı Emre Kongar, Hıfzı Topuz, Ali Topuz, Ali Demirsoy yer aldı. Yazarlara Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü de eşlik etti. Vatandaşlar, stantlardan satın aldıkları kitapları yazarlara imzalatarak hatıra fotoğrafı çektirdi. EMRE KONGAR ESPRİLERLE GÜLDÜRDÜ Yoğun ilginin gösterildiği imza gününde yazar Emre Kongar, espri ve açıklamalarıyla ilgi odağı oldu. Kitaplarını imzalatan bir kadın hatıra fotoğraf çektirmek istedi. Cep telefonundan fotoğraf çekemeyenlerin imdadına, bir kız çocuğu yetişti ve çekimi yaptı. Kongar, bunun üzerine kız çocuğuna, \"Seni saray fotoğrafçısı yaptım\" esprisi yaptı. Çevrede bulunanlar gülerek alkışladı. Yazar Kongar, yanına gelen Yılmaz Büyükerşen\'in elinden tutarak havaya kaldırarak, \"Halk olarak bastıracağız bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptıracağız\" dedi. Çevredekiler bu sözlere alkışlarla destek verdi. Kongar\'ın açıklamalarına yanıt veren Büyükerşen, \"Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Buna \'No comment\' derler. Kendisi beni çok sever ve sevgisinin göstergesi olarak ifade etti\" dedi. Büyükerşen\'in etkinlikten ayrılması ardından Kongar, bu kez de İlçe Belediye Başkanı Ali Acar ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü\'yü yanına alarak açıklama yaptı. İlçe Belediye Başkanı Ali Acar\'ın güzel projeye imza attığını ifade eden Kongar, şöyle konuştu: \"Marmaris;, deneyimli ve başarılı iki başkan ile güzel projelere imza atıyor. Marmaris, doğal güzellikleri ile gündemde, bu sefer kültürel olarak gündeme gelecek. İki başkan arasında güzel ve uyumlu bir dayanışma mevcut. Özelikle tatil beldelerinde ki belediyelerin kültürel faaliyetlerini artırmalarını tavsiye ediyorum. CHP Genel Merkezi başarılı belediyeleri ön plana çıkarmalıdır. Böyle başarılı belediyeler genel merkez tarafından deneyimleri faydalanmalılar ve destek verilerek yalnız bırakılmamalıdırlar.\" Etkinlik sonrası İlçe Belediye Başkanı Ali Acar, yazarlara günün anısına plaket hediye etti.