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(Görüntülü Haber) Emniyet müdürü, genelevin kapatılmasını 'The end' yazarak duyurdu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta faaliyet gösteren genelev, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 günlük geçici kapatmadan sonra şimdi tamamen kapatıldı

19 Eylül 2017 19:53

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta faaliyet gösteren genelev, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 günlük geçici kapatmadan sonra şimdi tamamen kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kapatma kararının asıldığı genelevin kapısının fotoğrafını sosyal medya hesabında, \'The end\' yazarak paylaştı. On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'nde 6 evden oluşan genelev, geçen Temmuz ayında, Zonguldak Valiliği İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından incelendi. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon, temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olması ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle genelevi 15 gün süreyle kapattı. İşetme sahibinden eksikliklerini gidermesi istendi. Komisyon üyeleri 15 günün ardından tekrar açılarak faaliyetine devam eden genelevde yeniden inceleme yaptı. İnceleme sonunda temizlik ve hijyen konusundaki eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle genelevin tamamen kapatılmasına karar verildi. Kapatılan genelevin kapısına, \'İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı\'nın 7 Eylül 2017 tarih ve 31 sayılı komisyon kararı ile genelevlerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İhlali halinde ilgililere gerekli cezai işlem yapılacaktır.\" yazısı asıldı. Zonguldak kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan genelev hakkında verilen kararı İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal medya hesabında duyurdu. Turanlı, Twitter hesabında kapatma kararının asıldığı işletmenin kapısının fotoğrafını \'The end\' yazarak paylaştı.

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