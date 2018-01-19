(Görüntülü Haber) Emniyet binasının altında kazılan tünelde patlatılan bombanın görüntüleri ortaya çıktı

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'in merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürülüğü ek binasında yerleşkesinin altına tünel kazılarak patlatılan ve 1\'i polis 3 emniyet mensubunun şehit olmasına neden olan potlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Yereleşkenin bahçesinde bulunan bir araçtan kaydedilen görüntülerde, patlama ile birlikte yerden gökyüzüne dumanlar ile birlikte taş ve asfalt parçaları adeta uçuyor. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü\'ne bağlı tamir atölyesi altına tünel kazılarak 11 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. PKK\'lı teröristlerin yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanarak gerçekleştirdikleri bombalı saldırı yerleşkenin bahçesinde bulunan bir kamera tarafından saniye saniye kayıt edildi. 1\'i polis memuru 2\'si teknisyen 3 emniyet mensubunun şehit olduğu patlamada ile ilgili yürütülen soruşturmada ise 5\'i doğrudan şüpheli 177 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının üzerinden yaklaşık 9 ay geçerken, ortaya çıkan görüntülerde patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu patlamanın şiddetiyle yoğun bir toz bulutu oluştuğu görülüyor.