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(Görüntülü Haber) Emlakçı cinayetinin şüphelisini özel ekip yakaladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta emlakçı Metin Kuloğlu'yu (50) tabancayla öldürdüğü iddia edilen Erkan Bülbül (42), 7 kişilik özel polis ekibi tarafından Mersin'de yakalandı

16 Şubat 2018 20:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta emlakçı Metin Kuloğlu\'yu (50) tabancayla öldürdüğü iddia edilen Erkan Bülbül (42), 7 kişilik özel polis ekibi tarafından Mersin\'de yakalandı. Olay, 12 Şubat Pazartesi, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi\'ndeki Metin Kuloğlu\'nun emlak ofisinde meydana geldi. Erkan Bülbül, iddiaya göre iş yerine gittiği Kuloğlu ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Bülbül, Kuloğlu\'na tabancayla el ateş edip kaçtı. Metin Kuloğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkan Bülbül\'ü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 7 kişilik özel ekip kuruldu. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını belirleyen ekip, 4 farklı kentte araştırma yaptı. Sürekli araç değiştiren Erkan Bülbül\'ün yerini belirleyen özel ekip, Adana\'nın Pozantı ilçesinde şüpheliyi takibe aldı. Erkan Bülbül, Mersin\'de otoyol çıkışında otomobili durdurularak olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş\'a getirilen Bülbül, sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Erkan Bülbül, gazetecilerin \'Neden yaptınız?\' sorusuna \'Ben suçsuzum, bir şey yapmadım\' diye yanıt verdi. Bülbül, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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