(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan: İnsan, insana zimmetlidir

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, \'Gönül Elçileri Projesi\'nde 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'la, İzmir\'de bir araya geldi. Vali eşlerine seslenen Emine Erdoğan, \"Bu ülke öyle güzelki toplumsal sorunlar sadece resmi sorumluları değil, eşlerini de harekete geçiriyor. Modern çağ, insanları ne kadar yabancılaştırsa da yerkürede nerede bir insanlık sorunu varsa devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül elçileri de gücünü buradan alır. Valililerimiz, eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar kurmaya odaklanır. Attığımız küçük bir adımın binlerce çocuk hayatında hangi umutlar yeşerdiğini tahmin edemezsiniz. İnsan insana zimmetlidir. Kimsesiz bu evlatlar hepimizin emanetidir\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, biz dizi etkinliklere katılmak üzere İzmir\'e geldi. Emine Erdoğan ilk olarak Gönül Elçileri Projesi\'nde 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'la, Kaya Termal Otel\'de, bir araya geldi. Emine Erdoğan\'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşlik etti. Toplantı da ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız, konuştu. İzmir\'i tanıtıp konuşmasına başlayan Ayyıldız, şöyle dedi: \"Koruyucu Aile Projesi\'de 2016 yılında koruyucu aile sayısı 307 idi. 2017 yılının 11 ayında rakam 372 oldu. 2018 yılındaki hedefimiz ise 500 aile. Bereket ormanlarıyla da Türkiye\'nin en yeşil ilini hedefliyoruz. Meyve ağaçlarını okul bahçelerine diktik ki çocuğun somut olarak diktiği ağaçlarını meyvelerini görmesini istedik. Bayındır\'da çiçek alıp gördüğümüz her boşluğa çiçekleri dikmeyi planladık. Çiçekleri, fidanları unutmayacağız. Bunun yanı sıra her hangi bir engelden dolayı okuyamayan kadınlarımıza da maddi ve manevi destek verdik. Açık lise ve ortaokulu teşvik ediyoruz. Her yıl rakamlarımızda yükselme var.\" BAKAN KORUYUCU AİLE RAKAMLARINI AÇIKLADI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında, rakamlar verirken, bu projeyle gerçek anlamda gönüllülerle hareket oluşturulduğunu söyledi. Bakan, şöyle dedi: \"Bakanlık olarak bizde aile, kadın, yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler olarak belirledik. Çok önemli işler yapıldı. En çok önem verdiğimiz proje koruyucu aile projesi. Bakanlık olarak her çocuğumuzun sıcak yuvada kalmalarını istiyoruz. Hiçbir aile ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuğundan ayrılmasın istiyoruz. 105 bin çocuğumuzu aylık ekonomik destekle destekliyoruz ailelerinin yanında kalmaları için. Artık çocuklarımız ev ortamında yada sevgi evleri sitesi dediğimiz yerlerde yetiştiriliyor. Çocuklarımızın aile ortamında ve aile sıcaklığında yaşamalarını istiyoruz. Bugün koruyucu aile sayımız 4 bin 564, bu aileler sayesinde 5 bin 542 çocuk, aile sıcaklığını hissedip yaşıyor.\" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, vali eşlerinin anlatımıyla farklı aileleri de koruyucu aile yapabileceklerini, öncelikle 0 - 3 yaş arası çocuklara aile bulunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan da vali eşi ve kadın valilere yaptığı konuşmasında, toplumsal sorunların sadece resmi sorumluları ilgilendirmediğini vurgulayarak şöyle konuştu: \"Bu ülke öyle güzel bir ülke ki toplumsal sorunlar sadece resmi sorumluları değil eşlerini de hareket geçiriyor. Modern çağ insanları ne kadar yabancılaştırsa da yerkürede nerede bir insanlık sorunu varsa devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül elçileri de gücünü buradan alır. Valililerimiz eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar kurmaya odaklanırlar. Attığımız küçük bir adımın binlerce çocuğun hayatında hangi umutları yeşerttiğini tahmin edemezsiniz. İnsan insana zimmetlidir. Kimsesiz bu evlatlar, hepimizin emanetidir. Ne mutlu bu insanlık görevini layıkıyla yerine getirene. Gençlik bizim en değerli sermayemizidir. Bu gayretlerimiz çoğalmalı, ülke harcını güçlendirmeliyiz. Gönül Elçileri Projesi koruyucu aile başta olmak üzere birçok projenin yeşerdiği verimli bir girişim olmuştur.\" \"TÜKETİM TOPLUMU OLDUK, İSRAF HER YERİ KUŞATTI\" Emine Erdoğan, \'Bereket Ormanları Projesi\' ile yurdun dört yanında 500 bine yakın fidan dikildiğini, klasik orman ağaçlarının yanı sıra ekonomik getirisi olan türlerin yetiştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: \"İnşallah bu sayıyı ikiye katlayacağız. Bu fidanlar gelecek nesillere armağanımız olacaktır. İlaç endüstrisi, katkı maddeleri, kimyasallara dayalı tarım, ekosistemin dönüştüremeyeceği miktarda tortu bırakmaktadır. Bu atıklar toprağı, suyu, havayı ve tüm canlıları zehirliyor. Atıkların yerinde ayrıştırılması hayati önem taşıyor. Eskiden çöp üretmeyen dönemde yaşıyorduk, hemen her şey yeniden kullanılıyordu. Fakat bugün \'kullan-at\' tüm dünyayı ciddi bir sorunlarla karşı karşıya getirdi. Tüketim toplumu olduk, israf her yeri kuşattı. Bakanlığımızın \'Sıfır atık\' olarak formüle ettiği modeli yerleştirelim istiyoruz. Tüm Türkiye\'yi bu projeye davet ediyorum. Belediyelerimiz, fabrikalar, alışveriş merkezleri, restoranlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvurarak proje hakkında bilgi alabilir. Bu projeyi evlerimize de taşıyalım. Evlerimizde plastik, cam, pil, organik ayrımı yaparak çevreyi korumuş oluruz. Evlerdeki atıkların yüzde 52\'si organiktir yani değerlendirilebilir. Kullandığımız ürünleri doğaya yeniden kaynak olarak sunmalıyız. Bu gelecek nesillere ve dünyaya karşı sorumluluğumuzdur\" dedi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.