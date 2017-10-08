(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan, Afyonkarahisar’da tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu

AFYONKARAHİSAR, (DHA - 26. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Afyonkarahisar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, restorasyonu yapılan tarihi mahalleleri, Sultan Divani Mevlevihane Müzesi, Ulu Cami ve Tibbi ve Itri Bitkiler Merkezi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Restorasyonu yapılarak, turizme kazandırılacak tarihi mahallerdeki evlerde incelemelerde bulunan Emine Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu Cami\'yi de ziyaret eden Emine Erdoğan, Sultan Divani Mevlevihane Müzesi’ni de gezdi. Emine Erdoğan ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tibbi ve Itri Bitkiler Merkezi\'nde de incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.